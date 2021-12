Transformare radicală pentru Fabio Coentrao » Din colegul cu Ronaldo la Real Madrid în pescar!

Fabio Conetrao a fost unul dintre cei mai în vogă fotbaliști de la începutul anilor 2010. Acesta era văzut drept una dintre marile speranțe ale Portugaliei, însă viitorul său nu a fost deloc unul roz.

Din star la Real Madrid în pescar

În 2011, Fabio Coentrao a fost transferat de „Galactici” de la Benfica. În cei 7 ani în care a fost legitimat la trupa din capitala Spaniei, lusitanul a strâns doar 58 meciuri. De asemenea, pe parcursul acestui timp a mai fost împrumutat la AS Monaco și Sporting, însă la fiecare grupare evoluțiile sale nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Din 2018, acesta a fost achiziționat de Rio Ave. Nici de această dată evoluțiile sale nu au fost solide, iar la 33 de ani Coentrao este nevoit să își pună ghetele în cui!

În continuare, acesta a anunțat că se va dedica unei cariere în.. pescuit! Coentrao a declarat următoarele:

”Oamenii care iubesc marea și care vor să experimenteze așa ceva, trebuie s-o facă, să-și urmeze visul. Nu e nicio rușine, deși multă lume crede asta. E un loc de muncă precum oricare altul. Chiar mai mult de-atât, viața pe mare e frumoasă. La 40 de ani, sper să am 10 bărci. E un drum lung în față și sunt optimist, am foarte multă încredere în mine. Eu veneam aici de când eram foarte mic. Tatăl meu a avut o barcă. Era pescar și mergeam și eu deseori cu el. Îmi plăcea foarte mult”,