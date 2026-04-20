Columna lui Traian nu a fost albă: strămoșii românilor apăreau în culori spectaculoase. Dar de ce era Columna pictată?

De: Paul Hangerli 20/04/2026 | 08:10
Columna lui Traian era pictată în culori fabuloase, sursa-colaj CANCAN.RO

Columna lui Traian, monumentul de care sunt mândri toți românii, cel care vorbește cel mai clar despre vitejia dacilor, nu a fost întotdeauna așa cum îl vedem astăzi. Cei mai mulți dintre noi au crescut fără să afle vreodată acest detaliu important. În urma cercetărilor începute în anul 1990, s-a stabilit fără putință de tăgadă faptul că această columnă, ca și alte monumente antice era pictată în culori.

Columna lui Traian, unul din cele mai impreionante monumente ale Antichității a fost ridicat în anul 113 după Hristos, în timpul domniei împăratului Traian.

Cine a construit Columna lui Traian

Monumentul se află și astăzi în Forumul lui Traian, în inima orașului Roma, exact pe locul unde a fost construită inițial. Columna a fost ridicată între anii 107-113 după Hristos, sub îndrumarea celebrului arhitect Apollodor din Damasc, renumit în țara noastră și pentru podul de la Drobeta Turnu Severin. Acesta a supravegheat întreaga lucrare, de la ridicarea edificiului, până la sculptarea personajelor și pictarea lor.

Scopul principal al construirii Columnei este propagandistic dar și comemorativ. Coloana marchează victoria romanilor în războaiele împotriva dacilor conduși de Decebal. Pe suprafața Columnei se desfășoară o friză spiralată de peste 200 de metri ce ilustrează scene în detaliu din campaniile împotriva dacilor, ca o ”bandă desenată” a Antichității.

În interiorul Columnei a fost depusă și cenușa Împăratului Traian, un detaliu mai puțin cunoscut, Columna devenind practic și un monument funerar.

Caracteristici ale Columnei lui Traian

Columna are o înălțime totală de aproximativ 38 de metri dacă includem și soclul și statuia din vârf care pe vremuri îl reprezenta pe Împăratul Traian, astăzi fiind înlocuită cu statuia Sfântului Petru.

Materialul din care este făcut monumentul este marmura de Carrara, o piatră albă de mare calitate și foarte rezitentă în timp dar și perfectă pentru realizarea detaliilor fine. O altă calitate a marmurei de Carrara este faptul că permite aplicarea și păstrarea pigmenților pentru perioade îndelungate.

Relieful de pe Columnă a fost sculptat după ridicarea blocurile de marmură, echipele de artiști lucrând simultan, urcați pe schelele din jurul Columnei. Detaliile din reliefuri ne arată că artiștii aveau o serioasă experiență în sculptura monumentală.

Cum ar fi arătat Columna imediat după construcție, sursa-captură social media architecturehub__

Era Columna cu adevărat colorată?

Foarte mult timp s-a crezut că monumentele din antichitate erau simple scultpuri albe din marmură. Cercetările moderne au dovedit însă contrariul. Cel mai important rol l-au avut cercetătorii de la Muzeul Vaticanului și cei de la Universitatea de Știință din Roma, aceștia analizând monumentul între anii 1990-2010 și confirmând că relieful Columnei era complet pictat în culori vii.

În cadrul cercetărilor specialiștii au folosit tehnologii moderne. Astfel prin fluorescența de raze X, prin analize spectroscopice ale suprafeței dar și prin iluminare specială prin infraroșu și lumină UV, au fost identificate urme foarte fine de pigmenți în crăpăturile marmurei.

Toate investigațiile au demonstrat că scenele erau inițial pictate în culori vii, soldații, armele și peisajele aveau detalii cromatice clare. Analizele au indicat prezența unor pigmenți precum roșul pentru mantii și elementele militare, albastru și verde pentru fundaluri și detalii dar și galben și auriu pentru accetentele decorative.

De ce era Columna pictată?

Columna a fost acoperită cu culori pentru a face ”citirea” ei mult mai ușoară. Relieful Columnei este extrem de detaliat cu sute de personaje și scene război, astfel culorile ajutau la diferențierea elementelor. Astfel se puteau deosebi mai ușor de la sol soldații romani de cei daci, uniformele, armele și steagurile, peisajele sau construcțiile.

Fiind un instrument de propagandă imperială amplasat într-un loc foarte circulat Columna trebuia să impresioneze. Mărimea monumentului făcea de asemenea necesară pictare scenelor. Culorile făceau scenele să pară mai dramatice, mai memorabile pentru public dar și mai ușor de urmărit. Columna devenea un film istoric în piatră și culoare.

De-a lungul celor aproape 2000 de ani scurși de la construirea ei, poluarea, timpul și intemperiile au șters aceste culori, marmura rămânând aparent albă. Astfel s-a creat concepția falsă că așa a fost concepută Columna inițial.

