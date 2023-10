Comicăria de pe lume: a jucat tenis păzit de bodyguarzi pe teren! 😂 CANCAN.RO are imagini fabuloase cu miliardarul român care-l vrea pe Federer partener la dublu

Fascinat de Federer este miliardarul Daniel Dineș, fondatorul UiPath, compania din România care a devenit decacorn, adică valoarea ei de piață trece de 10 miliarde de dolari, plus că e listată la Bursa de pe Wall Street din New York. De aceea, a și discutat cu fostul mare tenismen pentru ca elvețianul să devină imaginea companiei (Vezi AICI detaliile). Și ar mai vrea, ăsta e un vis la fel de măreț precum ridicarea imperiului specializat în dezvoltarea de roboți software, ca, într-o zi, să joace tenis, la dublu, alături de Federer. Până atunci, se antrenează. Asiduu și cu multă pasiune, am putea spune. De altfel, imaginile pe care CANCAN.RO vi le propune sunt argumentul perfect. Și să mai spunem că Dineș știe bine că ”paza bună trece primejdia rea!” Veți desluși imediat, în rândurile de mai jos, de ce. Trageți punguța cu popcorn aproape, noi vă invităm să ”devorați” scenele fabuloase!

Daniel Dineș a îmbrățișat tenisul precum afacerile în domeniul IT-ului. Și se mișcă în teren cu aceeași măiestrie cu care a produs miliardele de dolari. Doar că aici e pasiune. Atât. Nu ratează nicio ocazie de a-și scoate racheta din husă, acolo unde terenul îi iese în cale. Se și antrenează mult, studiază chiar, de aceea mingea plecată din strunele bine strânse lovesc mereu ținta.

Daniel Dineș a descins, hotărât, pe terenul de tenis

Daniel Dineș a revenit, acum două zile, pe terenul de tenis de la Academia lui Victor Hănescu, acolo unde cotizează anual cu un sfert de milion de euro. Și-a parcat bolidul în apropiere, apoi a descins în forță: cu bodyguarzii după el! Doi la număr, bărbați înfipți, cu ochii cât cepele, atenți la tot ce mișcă în jur. Tot ei au cărat și echipamentul, cu siguranță, unul de ultimă generație.

Dineș s-a încălzit câteva minute, apoi a dat drumul la meci. Adversarul, probabil un prieten, i-a ținut piept cât a putut și el. Mingi plasate ba în stânga, ba în dreapta, ba lovite mai cu schemă, așa că avea să se ”predea”, în cele din urmă.

Bodyguarzii lui Dineș nu au ratat nimic: ochii cât cepele!

Pe tot parcursul partidei, cei doi bodyguarzi ai miliardarului nu l-au scăpat din ochi o clipă. Atenți și la ce a mișcat în jurul lui, nimic nu a scăpat din ”radare”. Dar și o mână de ajutor i-au dat băieții, atunci când afaceristul plecat în marea aventură din județul Bacău a avut nevoie de un alt tricou. Imediat, a fost scos unul nou-nouț, pe care Dineș l-a schimbat cu cel ud leoarcă, după partida de mare angajament care l-a întrebuințat la maximum.

Mai bine de o oră a durat meciul, după care Daniel Dineș, flancat de cei doi paznici de încredere, s-a retras către mașina pe care o lăsase în apropiere, a urcat și dus a fost. Dar va reveni cât de curând, pentru că, așa cum spuneam, tenisul e pasiunea lui.

