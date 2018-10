Conceicao: „Sunt mulțumit de atitudinea echipei!”

Toni Conceicao, antrenorul principal al formației CFR Cluj, a ținut la finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o la Giurgiu cu Astra cu scorul 2-1 să precizeze că îîn Gruia nu e deloc instabilitate.

„Am jucat bine în prima repriză, am făcut un joc foarte bun. Din punct de vedere tactic, jucătorii au respectat tot. S-a văzut munca noastră de la antrenamente. Sunt mulțumit de atitudinea echipei, de atitudinea jucătorilor. Nu avem nevoie de instabilitate. E foarte important pentru noi, pentru jucători, pentru antrenori. Tot timpul s-a vorbit că plec, că jucătorii nu sunt profesioniști. Nu avem nevoie de instabilitate. Problemele conducerii cred că se vor rezolva. Noi ne facem treaba noastră, o să ne antrenăm cu profesionalism. Cred că am făcut o treabă bună de când am venit la CFR. Nu sunt în situația să vorbesc eu. Asta este problema conducerii. Ei trebuie să rezolve problemele administrative, noi să le rezolvăm pe cele de joc”, a declarat Toni Conceicao.

CFR Cluj a învins în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Astra Giurgiu, într-un meci din etapa a XI-a a Ligii I. Golurile învingătorilor au fost marcate de Ţucudean (min.45+1) şi Moutinho (min.55). Pentru Astra a înscris Zoua, în minutul 89.

După 2-1 la Giurgiu, CFR a urcat pe locul secund cu 20 de puncte cu unul mai puțin ca FCSB care va juca pe teren propriu cu Chiajna. Astra se află la cea de-a doua înfrângere consecutivă din campionat și este pe locul 4 cu 17 puncte.

Ardelenii pun presiune pe FCSB, fiind la doar un punct în spatele liderului care va juca astăzi în campionat la Voluntari cu Chiajna.