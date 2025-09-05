Concurenta pe care Mattia nu o suportă deloc! S-a certat grav cu ea: „Dacă începi să faci fițe, cu mine nu-ți merge”

În timpul filmărilor pentru Insula Iubirii, atmosfera dintre concurente și ispite nu a fost mereu una liniștită. Divergențele au apărut încă din primele zile, iar Mattia Carnessali a povestit recent despre o ceartă pe care a avut-o în Thailanda. Din descrierile sale, reiese că persoana cu care a intrat în conflict ar fi Maria.

Mattia a mărturisit că discuțiile tensionate au început chiar în a doua zi a show-ului. El a explicat că nu suportă comportamentele arogante și că aceasta ar fi încercat să-i dea mai multe comenzi, lucru care nu i-a convenit. De exemplu, aceasta i-ar fi cerut să-i pună fructele în frigider, dar ispita masculină a refuzat să o asculte, alegând să nu reacționeze.

Concurenta cu care Mattia s-a certat la Insula Iubirii

Ulterior, când concurenta a încercat să-l cunoască mai bine și l-a întrebat cu ce se ocupă, ispita i-a răspuns că este „iubitor de viață”, evitând să ofere detalii despre profesia sa. Acest lucru a deranjat-o pe Maria, care i-ar fi reproșat că nu știe să poarte o conversație serioasă și că face doar glume nepotrivite.

Situația a escaladat rapid, însă, potrivit lui Mattia, alte concurente au sărit în apărarea lui, considerând că răspunsul său a fost unul justificat.

„M-am certat cu ea în a doua zi. Mie nu-mi plac femeile cu fițe. Dacă începi să faci fițe, cu mine nu-ți merge și nimic. Mi-a dat câteva comenzi, să-i pune fructele în frigider, nu mi-a plăcut deloc comportamentul și nu am dat răspuns, nu am făcut asta și nici nu i-am dat răspunsul. După a fost o ocazie unde a vrut să mă cunoască un pic mai bine. M-a întrebat cu ce mă ocup și i-am zis că sunt iubitor de viață pentru că nu am vrut să zic cu ce mă ocup și ce am în viață pentru că nu cred că este important. Nu am vrut să subliniez aspectul ăsta și ea s-a supărat foarte mult pe mine zicând că era o întrebare serioasă și că nu știu să răspund, că nu sunt capabil să am o conversație serioasă, numai glume proaste. Apoi au sărit toate fetele pe ea pentru că eu i-am zis „uite nu vreau să zic cu ce mă ocup și ce fac în viață pentru că nu cred că este așa important”, a povestit Mattia Carnessali.

