Constantin Enceanu și-a descoperit o nouă pasiune, în plină pandemie. “Am făcut 150 de litri de țuică. Nu o vând, am oameni la...!”

În plină pandemie de coronavirus, Constantin Enceanu și-a descoperit o nouă pasiune. Își prepară singur țuică, dar nu pentru a face bani. Susține că o va împărți familiei și prietenilor, mai ales că el nu consumă alcool în cantități exagerate.

În acest an, interpretul de muzică populară a făcut nu mai puțin de 150 de litri de țuică, în condițiile în care el bea foarte puțin. Până să vină pandemia, o femeie prepara băutura, iar artistul avea grijă să o pună corespunzător în pivniță.

“Am făcut circa 150 de litri de ţuică. Este al doilea an când o prepar eu. Nu o vând, am oameni la muncă şi mai împart din ea. Nu scot la vânzare în localul meu ţuica de casă. Mai am şi din anul 2009, când am făcut pentru nunta fetei mele, Cătălina. Nu m-a lăsat să servesc la masă şi din 110 litri mai am 40 de litri. Dacă ar fi după mine, ea ar sta în beci… Într-un an, nu cred că beau mai mult de doi litri de ţuică de prune, în total. Anul acesta am făcut-o eu, şi nu doamna care se ocupa de obicei, întrucât a păţit un accident la mână, iar eu am avut mai mult timp de treburile casnice, de când a venit pandemia.

Sâmbătă a fost o zi frumoasă şi am stat cu familia şi nepoţii. Le-am scos porumb de la ladă şi l-am pus la copt… Cu activităţile acestea te detaşezi de tot. Mulţi au fost surprinşi să vadă că eu am făcut ţuica sau că sap în grădină. Eu am crescut cu aşa ceva. Dădeam târcoale cazanului când se făcea acasă. E ceva normal să faci un cazan de ţuică la ţară. Poate unor colegi nu le face plăcere sau nici nu ştiu să sape în grădină… dar eu nu am treabă”, a povestit Constantin Enceanu, potrivit click.ro.

Constantin Enceanu, afectat de pandemie: “E greu, suntem într-o pauză totală”

În continuare, Constantin Enceanu a mărturisit că pandemia l-a afectat teribil din punct de vedere financiar. A fost nevoit să reducă activitatea în complexul de evenimente pe care îl deține în Filiași, iar concertele s-au anulat și ele, spre marea problemă a artiștilor autohtoni.

”E greu. Încercăm să ţinem de angajaţi, vine iarna şi ne gândim şi la ei. S-au anulat jumătate din evenimente, pe 23 octombrie am avut ultimul eveniment. Nici spectacole nu mai sunt… Suntem aşa, într-o pauză totală. Noroc cu filmările acestea de la tv, pentru sărbători. Problemele nu sunt doar la noi, sunt la nivel de ţară”, a mai spus artistul.

