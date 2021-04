Contre de la distanță între Ouzounidis și Croitoru după remiza din Moldova: „N-am văzut nimic la cei de la Craiova, doar mingi lungi!”

Remiza de pe „Muncipal” înregistrată de olteni cu FC Botoșani, scor 1-1, nu a fost acceptată de Marinos Ouzounidis. Tehnicianul grec s-a arătat deranjat la finalul meciului de jocul „bărbătesc” al elevilor lui Marius Croitoru afirmând că „acesta nu a fost fotbal, ci luptă!”

„Ce joc? Ați văzut un joc? A fost o luptă. Nu vreau să spun prea multe pentru că respect fotbaliștii. Dar ar trebui să existe mai mult respect pe teren. Avem nevoie de VAR, poate uneori e pentru noi, alteori împotriva noastră, dar este nevoie. Azi n-a fost fotbal, a fost o bătălie, iar dacă se continuă așa trebuie să căutăm jucători. Nu mai vorbesc. Felicitări Botoșani, e echipă bună, au avut o zi bună azi”, a declarat Ouzounidis după meci.

Omologul grecului, Marius Croitoru, i-a dat imediat replica, taxând jocul Universității, afirmând că din punctul său de vedere, după desfășurarea ostilităților din teren, elevii săi au pierdut două puncte în acest meci.

„Din păcate, doar un punct. Meritam victoria, Craiova n-a ajuns la poarta noastră în prima repriză. În a doua parte, Keyta a ratat singur cu portarul, apoi pe contraatac am luat gol. Papa, la fel, singur cu portarul, a ratat. N-am văzut nimic la cei de la Craiova, doar mingi lungi. Nu e nicio rivalitate cu cei de la Craiova, sunt trei puncte puse în joc și luptăm pentru ele. Am reușit să bat alte echipe, există un echilibru, bați pe unele, pierzi cu altele. Obiectivul nostru este să adunăm cât mai multe puncte, pentru a ne clasa cât mai sus. Patronatul nu mi-a trasat niciun obiectiv. Obiectivul este al nostru, al meu și al vestiarului, vrem să jucăm bine, să câștigăm, pentru că nu putem să ne comparăm cu alte echipe din play-off, care și-au îmbunătățit loturile, iar noi am pierdut 4-5 jucători”, a afirmat Marius Croitoru după joc.