Controverse uriașe în privința salariului Mirabelei Grădinaru: ”Are 10-14.000, dar e profesoară la bază. Ce știe să ia atâția bani?”

Invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Sorin Constantinescu a adus în discuție un subiect care a stârnit controverse în rândul opiniei publice. Mai exact, este vorba despre salariul Primei Doamne, Mirabela Grădinaru, care profesează în domeniul învățământului. Iată ce a spus!

Sorin Constantinescu a lansat o serie de afirmații controversate cu privire la partenera lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, cunoscută drept Primă Doamnă. Potrivit lui Constantinescu, în spațiul public au circulat informații potrivit cărora aceasta ar fi angajată la compania Dacia-Renault din Pitești, deși este de profesie profesoară.

CITEȘTE ȘI: Nicușor Dan va demisiona din fruntea României?! ”Nu îl apucă un an”

Sorin Constantinescu a menționat că analistul Cozmin Gușă ar fi declarat, la rândul său, că deține „informații sigure” care arată că Mirabela Grădinaru ar avea un salariu lunar situat între 10.000 și 14.000 de euro, o sumă pe care Constantinescu o consideră neobișnuită pentru cineva cu o pregătire pentru învățământ.

„Sorin Constantinescu: Am văzut niște TikTok-uri, niște declarații în care spun că nevasta lui Nicușor lucrează la Dacia, la Renault, la Pitești, deși ea este de meserie profesoară. Cozmin Gușă a declarat, că are e informații sigure și oricând poate să le pună la dispoziție, că ea ar avea undeva între 10 și 14 mii de euro pe lună salariu de la compania Dacia Renault, franceză, în condiții în care asta, ca meserie de bază, este profesoară. Deci ce ar trebui să știe un om ca să primească de la o firmă 10-14.000 de euro pe lună, cu facultate pentru învățământ, pentru profesori, pentru asta, adică foarte dubios, știi? Și toți spuneau că acum și Nicușor a declarat în campania electorală că dacă el va ajunge președinte, se va căsători. Asta a fost declarația lui. Și acum, dintr-o dată, șeful ăsta de la Curtea Constituțională care pleacă acum acasă la o pensie de 21 de mii de euro, atât va fi pensia lui cumulată. 250 de mii, un sfert de milion de euro pe an va avea domnul Enache Marian pentru că a fost și senator și asta și i-a și dispărut dosarul de securitate de peste tot. Deci el a fost omul sistemului de la început. Și atunci când și-au dat mâinile așa cu Nicușor acolo, adică, bă frate, e președintele țării și cu șeful curții de conturi. Mâine așa ne-o dăm noi când facem combinații pe stradă, facem șmecherii, băi, de nu s-am pus sau am mai făcut ceva, mai… Adică mai duc când și-au dat mâna așa, i-am mai făcut un cu un cadou, cu asta, cu anularea publicării declarațiilor de avere.”