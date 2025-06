Nicușor Dan va demisiona din fruntea României?! ”Nu îl apucă un an”

Invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Sorin Constantinescu a dezbătut alături de gazdă declarația pe care Nicușor Dan a oferit-o într-un interviu recent.

Întrebat de un jurnalist cum va acționa administrația sa în privința cazurilor de violență domestică și dacă va fi implementată o politică prioritară împotriva violenței domestice, Nicușor Dan a răspuns:

După ce a dezbătut răspunsul lui Nicușor Dan alături de Dan Diaconescu, Sorin Constantinescu a adus în discuție un alt răspuns al președintelui României, care i-a adus anumite îngrijorări de modul în care acesta va conduce țara și de abilitățile sale.

De asemenea, Dan Diaconescu a vorbit despre așteptările pe care le avea de la Nicușor Dan în legătură cu tragedia petrecută pe data de 31 mai, atunci când Teodora Marcu, o tânără în vârstă de 23 de ani a fost ucisă în plină stradă. Prezentatorul TV susține că își dorea mai multă acțiune din partea președintelui și s-ar fi așteptat să îl vadă mai implicat în acest caz care a stârnit revoltă la nivelul întregii țări.

„Sorin Constantinescu: Foarte bun răspuns. Deci facem publicitate că statul român nu e de acord cu violența domestică. E foarte important că poate noi, cetățenii de rând, nefăcând statului publicitate, noi, cetățenii de rând, ne-am gândit că statul este de acord cu violența domestică și o încurajează. Dar acum domnul președinte spune că facem publicitate că nu este de acord, noi toți cetățenii simpli de pe stradă o să înțelegem că nu este de acord făcând publicitate. Facem un marketing, facem niște spoturi publicitare, facem niște chestii.

Dan Diaconescu: Știi ce vreau să zic? El a fost cinci ani… aproape șase, primar al Capitalei, mă, și odată n-a făcut ce face primarul din New York. Ai văzut că în New York, când e o crimă din asta mai spectaculoasă, mai nu știu ce, o nenorocire, bă, vine primarul acolo și face conferință de presă, polițiști în jurul lui, șerifi, judecători, ăsta ca primar, păcat de el, bine, niciun alt primar înaintea lui, stai să nu îl acuzăm așa degeaba doar pe el, nu au venit, mă, la chestii de azi. Mă așteptam acum, că ai văzut el ca președinte, s-a schimbat. Faptul că s-a dus la salina asta… Mamă, păi el niciodată la primăria Capitalei nu s-a dus la niciun… Și mă așteptam că se ducă și la Cosmopolis acolo. Era vremea frumoasă, era ora 20, era lumea din cartier adunată. Ce era pentru el? Lua repede elicopterul de la Cotroceni. În trei minute era la Cosmopolis. Îi dădea lui aia primul ajutor. Bă, îl iubea poporul. Se ducea să-l prindă pe asasin pe acolo și lua o vestă anti glonț.

Sorin Constantinescu: Și are o declarație și spune că consilierii i-au spus care sunt interesele României. Adică el are consilieri să-i spună ce interes are România. El e președinte României și el habar n-are ce interes are țara. Și pe noi, dacă ne întrebi, sau pe oricine care sunt interesele României, o să-mi răspundă imediat cam ce interese are România. El spune, i-am pus pe consilierii mei să-mi spună ce interese are România. Eu nu știu ce o să facem, adică sunt extrem de îngrijorat ce o să facem în următoarele luni, în următorul an cu băiatul ăsta, adică chiar sunt extrem de îngrijorat, vorbesc serios.

Dan Diaconescu: Da, deci tu nu-i dai mai mult de un an în funcția asta.

Sorin Constantinescu: Nu cred, pentru că e depășit de situație. Ăștia fac ce vor ei. Sunt aceleași partide care au devalizat bugetul țării și au distrus țara. Și atunci, lucrând cu aceiași oameni care au distrus, nu poți să reconstruiești. E logic.”