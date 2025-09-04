Acasă » Știri » Știri externe » Copiii lui Alain Delon se confruntă în instanță pentru averea tatălui lor. Fiul cel mic al legendarului actor solicită anularea testamentului

Copiii lui Alain Delon se confruntă în instanță pentru averea tatălui lor. Fiul cel mic al legendarului actor solicită anularea testamentului

De: Amelia Radoi 04/09/2025 | 10:57
Copiii lui Alain Delon se confruntă în instanță pentru averea tatălui lor. Fiul cel mic al legendarului actor solicită anularea testamentului
Foto: Profimedia

La un an după moartea legendarului actor francez, Alain Delon, familia sa reîncepe războiul pentru avere. Fiul cel mic al regretatului artist solicită anularea testamentului tatălui său.

Cei trei copii ai lui Alain Delon au purtat un război public înainte de moartea acestuia, în august 2024, din cauza stării sale de sănătate, care s-a deteriorat brusc după un accident vascular cerebral suferit cu cinci ani în urmă.

Alain-Fabien, fiul cel mic, se prezintă în instanță pentru a solicita anularea testamentului, cu o primă audiere programată în martie 2026, considerând că averea îi revine în mare parte fiicei lui Delon, Anouchka, a declarat avocatul Christophe Ayela.

Fiul cel mic al actorului „intenționează să solicite anularea acestor acte, întrucât domnul Alain Delon nu a mai avut discernământul necesar” pentru a lua decizii după accidentul vascular cerebral suferit în 2019, conform citației trimise fratelui și surorii sale, Anthony și Anouchka.

Avertismentul Cristinei Demetrescu pentru o zodie, până pe 7 septembrie: „Niște penalizări ale Universului”
Avertismentul Cristinei Demetrescu pentru o zodie, până pe 7 septembrie: „Niște penalizări ale...
Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună septembrie mai caldă ca de obicei”
Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună...

Tânărul în vârstă de 31 de ani solicită anularea testamentului din 2022, care a făcut-o pe sora sa, Anouchka, unica moștenitoare a drepturilor filmului „Ghepardul” din 1963 în care Delon a jucat alături de actrița italiana Claudia Cardinale.

Foto: Profimedia Alain Delon

Cine ar mai putea intra în lupta pentru averea lui Delon

De asemenea, Alain-Fabien contestă o decizie din februarie 2023, care i-a acordat surorii sale 51% din controlul companiei pentru a gestiona drepturile de imagine ale tatălui lor.

Sănătatea lui Delon se deteriorare atât de grav cu opt luni înainte de moartea sa, încât o instanță franceză l-a plasat sub tutelă sporită pentru cinci ani, potrivit publicației Barron’s.

Alain Delon nu ar fi vrut ca cei trei copii ai săi să se certe pe testament și am speranța că vom reuși”, a declarat Ayela.

Avocații fratelui cel mare, Anthony, și ai Anouchkăi, nu au răspuns imediat solicitării de a comenta situația.

De asemenea, alți doi potențiali moștenitori ar putea să se alăture succesiunii. Charles și Blanche Boulogne, copiii lui Ari Boulogne, care a susținut toată viața că este fiul lui Alain Delon, au depus o cerere de recunoaștere a paternității. Ari este fiul cântăreței germane Nico, cu care Alain a avut o scurtă experiență amoroasă.

Citește și:  Alain Delon, uitat de proprii copii. Motivul pentru care Anthony, Anouchka și Alain-Fabien nu au fost prezenți la parastasul de un an al tatălui lor

Iți recomandăm
Summit al liderilor europeni, la Paris. Ce se știe despre garanțiile de securitate pentru Ucraina
Știri externe
Summit al liderilor europeni, la Paris. Ce se știe despre garanțiile de securitate pentru Ucraina
Harry Styles și Zoe Kravitz au fost văzuți iar împreună. O sursă din interior a explicat situația: “Sunt prieteni cu …”
Showbiz internațional
Harry Styles și Zoe Kravitz au fost văzuți iar împreună. O sursă din interior a explicat situația: “Sunt…
18 români infectați cu West Nile în această vară, majoritatea din București. Recomandarea autorităților
Mediafax
18 români infectați cu West Nile în această vară, majoritatea din București. Recomandarea...
Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună septembrie mai caldă ca de obicei”
Gandul.ro
Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună...
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe...
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Adevarul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește...
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic
Digi24
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin...
COVID-19: Aproape 4.000 de cazuri noi într-o săptămână în România, 9 decese raportate
Mediafax
COVID-19: Aproape 4.000 de cazuri noi într-o săptămână în România, 9 decese raportate
Parteneri
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E...
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini...
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din...
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
Lovitură de teatru în cazul Denisei, românca moartă din Italia. Ce cred acum anchetatorii despre principalul suspect
Antena 3
Lovitură de teatru în cazul Denisei, românca moartă din Italia. Ce cred acum anchetatorii despre...
„Soarele răsare de aici”. Cum arată viața în orașul rusesc aflat la peste 6.000 de kilometri de Ucraina, dar marcat de război
Digi 24
„Soarele răsare de aici”. Cum arată viața în orașul rusesc aflat la peste 6.000 de...
Poliţişti „atacați” de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece au ajuns la spital!
Digi24
Poliţişti „atacați” de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece au ajuns la spital!
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și...
Ce gest emoționant a făcut Mihaela Rădulescu după întoarcerea în România, în memoria lui Felix Baumgartner
kanald.ro
Ce gest emoționant a făcut Mihaela Rădulescu după întoarcerea în România, în memoria lui Felix...
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de...
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
kfetele.ro
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său de 13 ani la un meci de fotbal
observatornews.ro
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său...
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine...
Huawei Mate XTs, cu 16 GB de RAM și trei opțiuni de stocare, este disponibil pentru pre-comandă
go4it.ro
Huawei Mate XTs, cu 16 GB de RAM și trei opțiuni de stocare, este disponibil...
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea...
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea...
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam. Exclusiv
Fanatik.ro
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să...
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
Fanatik.ro
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau,...
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi...
Încă o veste ȘOCANTĂ în showbizul românesc! Alt cuplu s-a DESPĂRȚIT! Artistul tocmai își ceruse iubita în căsătorie și se pregăteau de nuntă!
Romania TV
Încă o veste ȘOCANTĂ în showbizul românesc! Alt cuplu s-a DESPĂRȚIT! Artistul tocmai își ceruse...
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Obligație legală pentru proprietarii de apartamente. Se verifică la 2 ani doar de către specialiști autorizați
Capital.ro
Obligație legală pentru proprietarii de apartamente. Se verifică la 2 ani doar de către specialiști...
Două zile fierbinți în București. ANM a anunțat valori termice mult peste normalul lunii
evz.ro
Două zile fierbinți în București. ANM a anunțat valori termice mult peste normalul lunii
Avertismentul Cristinei Demetrescu pentru o zodie, până pe 7 septembrie: „Niște penalizări ale Universului”
Gandul.ro
Avertismentul Cristinei Demetrescu pentru o zodie, până pe 7 septembrie: „Niște penalizări ale Universului”
Prinţişorul Craiovei, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: Vechituri
as.ro
Prinţişorul Craiovei, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: Vechituri
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Ella de pe insulă. Ce s-a întâmplat cu ea și Teo după Ceremonia finală a focului
A1
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Ella de pe insulă. Ce s-a întâmplat...
Scene de groază! O influencerita celebra, gasita moarta in saci de plastic ciuruiti de gloante alaturi de copii si sot
radioimpuls.ro
Scene de groază! O influencerita celebra, gasita moarta in saci de plastic ciuruiti de gloante...
Marius Șumudică, de partea lui Gigi Becali în „cazul Chiricheș”: „Când vii la FCSB trebuie să-ți asumi aceste lucruri”
Fanatik.ro
Marius Șumudică, de partea lui Gigi Becali în „cazul Chiricheș”: „Când vii la FCSB trebuie...
Adrian Mutu, surprins de neconvocarea unui jucător din SuperLiga la echipa națională: „Poate să se supere nea Mircea. Trebuia chemat 100%”
Fanatik.ro
Adrian Mutu, surprins de neconvocarea unui jucător din SuperLiga la echipa națională: „Poate să se...
Știrile zilei, 29 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 29 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât costă cazarea în Mamaia, Eforie sau Costinești, în septembrie 2025? Oferte speciale pentru turiști
Cât costă cazarea în Mamaia, Eforie sau Costinești, în septembrie 2025? Oferte speciale pentru turiști
Maria Avram a terorizat-o pe Oana Monea, după ce i-a furat soțul! Ce mesaje îi scria la miez de noapte
Maria Avram a terorizat-o pe Oana Monea, după ce i-a furat soțul! Ce mesaje îi scria la miez de noapte
Summit al liderilor europeni, la Paris. Ce se știe despre garanțiile de securitate pentru Ucraina
Summit al liderilor europeni, la Paris. Ce se știe despre garanțiile de securitate pentru Ucraina
A murit Horațiu Belu! Este doliu în sportul românesc
A murit Horațiu Belu! Este doliu în sportul românesc
Zodiile care dau lovitura în septembrie. Acești nativi au parte de iubire și succes garantat pe toate ...
Zodiile care dau lovitura în septembrie. Acești nativi au parte de iubire și succes garantat pe toate planurile
Un copil a murit înecat în lipsa educatoarei care trebuia să îl supravegheze. Femeia a fost plasată ...
Un copil a murit înecat în lipsa educatoarei care trebuia să îl supravegheze. Femeia a fost plasată sub control judiciar
Vezi toate știrile
×