Copiii lui Alain Delon se confruntă în instanță pentru averea tatălui lor. Fiul cel mic al legendarului actor solicită anularea testamentului

La un an după moartea legendarului actor francez, Alain Delon, familia sa reîncepe războiul pentru avere. Fiul cel mic al regretatului artist solicită anularea testamentului tatălui său.

Cei trei copii ai lui Alain Delon au purtat un război public înainte de moartea acestuia, în august 2024, din cauza stării sale de sănătate, care s-a deteriorat brusc după un accident vascular cerebral suferit cu cinci ani în urmă.

Alain-Fabien, fiul cel mic, se prezintă în instanță pentru a solicita anularea testamentului, cu o primă audiere programată în martie 2026, considerând că averea îi revine în mare parte fiicei lui Delon, Anouchka, a declarat avocatul Christophe Ayela.

Fiul cel mic al actorului „intenționează să solicite anularea acestor acte, întrucât domnul Alain Delon nu a mai avut discernământul necesar” pentru a lua decizii după accidentul vascular cerebral suferit în 2019, conform citației trimise fratelui și surorii sale, Anthony și Anouchka.

Tânărul în vârstă de 31 de ani solicită anularea testamentului din 2022, care a făcut-o pe sora sa, Anouchka, unica moștenitoare a drepturilor filmului „Ghepardul” din 1963 în care Delon a jucat alături de actrița italiana Claudia Cardinale.

Cine ar mai putea intra în lupta pentru averea lui Delon

De asemenea, Alain-Fabien contestă o decizie din februarie 2023, care i-a acordat surorii sale 51% din controlul companiei pentru a gestiona drepturile de imagine ale tatălui lor.

Sănătatea lui Delon se deteriorare atât de grav cu opt luni înainte de moartea sa, încât o instanță franceză l-a plasat sub tutelă sporită pentru cinci ani, potrivit publicației Barron’s.

„Alain Delon nu ar fi vrut ca cei trei copii ai săi să se certe pe testament și am speranța că vom reuși”, a declarat Ayela.

Avocații fratelui cel mare, Anthony, și ai Anouchkăi, nu au răspuns imediat solicitării de a comenta situația.

De asemenea, alți doi potențiali moștenitori ar putea să se alăture succesiunii. Charles și Blanche Boulogne, copiii lui Ari Boulogne, care a susținut toată viața că este fiul lui Alain Delon, au depus o cerere de recunoaștere a paternității. Ari este fiul cântăreței germane Nico, cu care Alain a avut o scurtă experiență amoroasă.

Citește și: Alain Delon, uitat de proprii copii. Motivul pentru care Anthony, Anouchka și Alain-Fabien nu au fost prezenți la parastasul de un an al tatălui lor