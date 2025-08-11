Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Copil secret și trădări în familia cântăreței! Acuzații grave care amenință o căsnicie de 15 ani

Copil secret și trădări în familia cântăreței! Acuzații grave care amenință o căsnicie de 15 ani

11/08/2025 | 16:15
Zvonurile despre un posibil divorț al cântăreței Alicia Keys sunt tot mai multe pe rețelele de socializare. Speculațiile susțin că aceasta se gândește să pună capăt căsniciei sale de 15 ani cu producătorul muzical Swizz Beatz, după ce el ar fi avut o relație cu o altă femeie, în urma căreia ar fi luat naștere și un copil.

Zvonul, care a provenit de la un blogger de Instagram @nosleep_411, susține că un test de paternitate ordonat de instanță ar fi confirmat că soțul artistei este tatăl copilului, potrivit eurweb.com.

Afirmațiile au devenit rapid virale, unii utilizatori făcând referire controversele din relațiile anterioare ale lui Swizz Beatz. Alții, însă, au pus la îndoială credibilitatea poveștii, menționând recentele apariții publice ale cuplului, care ar da de înțeles că între cei doi nu sunt probleme semnificative.

Potrivit Media Take Out, care a realizat o investigație de presă în acest sens, acuzațiile sunt „o fabricație completă”, însă însăși sursa acestei afirmații este, de fapt, acuzată că ar fabrica povești. Între timp, surse apropiate de Alicia Keys și Swizz Beatz spun că cei doi sunt „mai fericiți ca niciodată” și neagă existența vreunui test de paternitate, a vreunui copil secret sau a unui proces de divorț.

Cuplul și-a marcat recent cea de-a 15-a aniversare a nunții cu mesaje emoționante pe rețelele de socializare, sărbători în familie și o apariție la Gala Met din 2025. Nici Alicia, nici Swizz nu au emis o declarație oficială, dar acțiunile lor sugerează stabilitate mai degrabă decât separare, arată sursa citată.

Sursa foto: Profimedia

Divorțează sau nu Alicia Keys?

Pe X, reacțiile fanilor au fost mixte. Susținătorii cuplului au numit povestea ca un alt exemplu de informație inventată pe internet care vizează căsniciile unor celebrități.

În schimb, scepticii au făcut referire la zvonuri legate de căsătoria anterioară a lui Swizz cu Mashonda, sugerând un tipar care reapare la fiecare câțiva ani.

Fanii au evidențiat lunga istorie a cuplului, de la căsătoria lor din 2010 până la creșterea celor doi fii ai lor, Egypt și Genesis. De-a lungul anilor, cei doi au apărut extrem de uniți în fața zvonurilor, postând adesea mesaje de susținere și iubire unul altuia în mediul online.

Alicia Keys, artistă câștigătoare a 15 premii Grammy, și Swizz Beatz, producător câștigător și el al mai multor premii Grammy, s-au cunoscut prima dată în adolescență, dar au început o relație la sfârșitul anilor 2000. S-au căsătorit în iulie 2010, într-o ceremonie privată.

