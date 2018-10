Cosmin Contra e tranșant: „Nu consider un rezultat de egalitate un rezultat pozitiv. Vrem toate cele trei puncte!”

Cosmin Contra, selecționerul României, a declarat la conferința de presă premergătoare duelului din această seară de la Vilnius pe care „tricolorii” îl vor susține de la ora 21:45 cu Lituania că are în cap decât varianta victoriei.

„Nu consider un rezultat de egalitate un rezultat pozitiv. Vrem toate cele trei puncte”, a fost mesajul tranșant al selecționerului.

„Guriță” a ținut să facăă lumină și în privința mult mediatizatei convocări a lui Gabriel Tamaș, jucător cu care are de gnd să înceapă meciul din Lituaania și a spus că „rebelul” naționalei a revenit cu mare „poftă” sub tricolor.

„La experienţa pe care o are, Tamaş ne va ajuta. Am considerat că aveam nevoie de el. A revenit cu poftă, ca un copil de 19 ani. Nu pot să spun că a revenit doar pentru aceste două meciuri, vom vedea. Am încercat până acum să dau continuitate jucătorilor cu care am început, dar accidentările m-au făcut să apelez şi la alte nume, dar pe care le cunoşteam deja. Eu sunt mulţumit de cum s-au pregătit şi evoluat fotbaliştii care au lucrat până acum cu mine, de aceea n-am avut motive să schimb” a afimat Cosmin Contra.

Selecționerul este decis ca în această seară în Lituania să mizeze pe formula Tătăruşanu – Manea, Tamaş, Săpunaru, Bancu – Marin, Anton – Chipciu, Stanciu, Mitriţă – Ţucudean.

Partida de la Vilnius dintre Lituania și România va începe la ora 21:45 și va fi transmisă în direct de Pro TV. După jocul din aceată seară, „tricolorii” vor reveni în țară urmând ca duminică de la ora 16:00 să primească pe „Arena Națională” vizita reprezentativei Serbiei.