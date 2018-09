Cosmin Contra pune debutul ratat în Liga Națiunilor pe seama lipsei spectatorilor!

Partida de pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti, prima pentru România în Liga Naţiunilor, susținutăă contra Muntenegrului s-a disputat fără spectatori ca urmare a unei sancţiuni dictate de UEFA împotriva Federaţiei Române de Fotbal și s-a terminat nedecis, 0-0.

Tricolorii au avut și un om în plus pe teren din minutul 77 după ce atacantul Stefan Mugosa a fost eliminat ca urmare a două cartonașe galbene însă nu au avut limpezime și precizie la finalizare.

La finalul jocului, Cosmin Contra, selecționerul României a declarat că și lipsa suporterilor și-a pus amprenta asupra evoluției timide a elevilor săi însă a promis că la Belgrad pentru duelu l cu Serbia, fața naționalei va fi alta.

„E urât să joci fără spectatori, în momentul în care naționala are nevoie de sprijinul publicului. Nu sunt nemulțumit decât poate de ultimul sfert de oră, când au jucat cu om în minus. Am fost echipa care a dominat acest meci. S-au pus pe două linii, au făcut multe faulturi și au întrerupt jocul și pierdeam ritmul. E clar că ei au jucat la egal. Am reușit foarte puține acțiuni în prima repriză. Au fost agresivi. În a doua repriză, am avut ocazia lui Keșeru, am avut incursiunea lui Chipciu. Nu am fost inspirați în faza de atac. În ultimele 15 minute, noi nu am fost capabili să avem liniștea necesară să îi desfacem. Am avut un moment în care ne-am precipitat. E greu dacă nu ai prospețime în faza de atac. Mergem la Belgrad să facem un rezultat bun. Am fost forțat să fac două schimbări în defensivă. Ne ducem să încercăm să jucăm la fel, poate cu o altă partitură tactică. Calitatea jucătorilor e mai bună, dar putem face un rezultat bun. Trebuie să ne recuperăm fizic și mental”, a declarat Cosmin Contra, selețcionerul reprezentativei României.

În celălalt meci din Grupa a 4-a, Seria C, a Ligii Naţiunilor, Serbia a câştigat cu 1-0 în deplasare cu Lituania.

Partida dintre Serbia și România va avea loc luni, 10 septembrie, de la ora 21:45, la Belgrad.