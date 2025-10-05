Acasă » Știri » Cosmina și Alin, concurenții sezonului 3 de la Mireasa, s-au căsătorit! Jador a făcut show la nunta lor: ”Să aveți o viață plină de iubire!”

Cosmina și Alin, concurenții sezonului 3 de la Mireasa, s-au căsătorit! Jador a făcut show la nunta lor: ”Să aveți o viață plină de iubire!”

De: Irina Vlad 05/10/2025 | 18:11
Jador a făcut show la nunta foștilor concurenți de la Mireasa, sezonul 3/ sursă foto: captură video
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
11 poze
Vezi galeria foto

Cosmina și Alin Georgescu au participat în sezonul 3 al emisiunii Mireasa. Povestea lor de dragoste a început în urmă cu 3 ani și a continuat și după terminarea filmărilor. Recent, cei doi și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Cununia religioasă și petrecerea de nuntă a avut loc în Timișoara, unde au sărbătorit alături de cele ma dragi persoane din viața lor. Jador a întreținut atmosfera și a făcut un show de zile mari. 

Cosmina și Alin formează s-au cunoscut în cadrul emisiunii ”Mireasa”, sezonul 3. Încă de pe atunci au simțit că sunt făcuți unul pentru altul și că își doresc să întemeieze o familie. Deși pe parcursul emisiunii au avut de înfruntat mai multe piedici. La momentul intrării în show a Cosminei, Alin forma un cuplu cu Adelina, o altă concurentă, a încercat să stea departe de ”ispite”, însă nu pentru mult timp. Dezamăgit de relația pe care avut-o cu Adelina, Alin i-a dat ”papucii” concurentei și a început să se apropie de Cosmina.

Jador a încins atmosfera la nunta foștilor concurenți de la Mireasa

Încet, dar sigur, povestea de dragoste dintre Cosmina și Alin a început să prindă contur în fața camerelor de filmat și a continuat să se dezvolte după terminarea emisiunii. Au plecat logodiți din show-ul marimonial, iar de curând s-au căsătorit religios.

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai e mult!
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Sâmbătă, 4 octombrie, Cosmina și Alina și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Ceremonia religioasă și petrecerea de nuntă au avut loc în Timișoara, unde sute de invitați au petrecut până în zori.

Printre artiștii care au făcut atmosferă la eveniment s-a numărat și Jador. Cot la cot cu nuntașii, artistul s-a distrat, a cântat și s-a petrecut alături de miri. La finalul nunții, pe o rețea de socializare, Jador și-a exprimat recunoștința și le-a transmis foștilor concurenți de la Mireasa un mesaj plin de emoție.

„S-a răcorit puțin afară, dar sufletul mi-a rămas cald după nunta din Timișoara Părea o nuntă obișnuită, dar am înțeles repede de ce m-au ales — pentru că eu cânt despre dragoste și viață frumoasă.

Am cântat, am dansat și ne-am distrat împreună. Oameni geniali, cu inimă mare. Mulțumesc din suflet pentru invitație! Să aveți o viață plină de iubire și mulți copii”, a scris Jador, pe Instagram.

 

Motivul pentru care Gigi Becali a refuzat să-l boteze pe copilul lui Ianis Hagi! Ce s-a întâmplat între cele două familii: „Nu e cum crezi”

 

Jador și Oana Ciocan și-au cumpărat casă. Primele imagini cu locuința în renovare

Tags:
Iți recomandăm
Gestul impresionant făcut de Gigi Becali pentru imigranții din Capitală: ”Vin după mine, că și-au dat vorbă între ei”
Știri
Gestul impresionant făcut de Gigi Becali pentru imigranții din Capitală: ”Vin după mine, că și-au dat vorbă între…
Are 70 de ani, dar arată de 40! Dieta UNICĂ la care a apelat acest chirurg faimos din Japonia: a descoperit elixirul tinereții
Știri
Are 70 de ani, dar arată de 40! Dieta UNICĂ la care a apelat acest chirurg faimos din…
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
Mediafax
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai e mult!
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai...
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Dan Alexa, despre Asia Expres, divorț și ce înseamnă să fii tată la 45 de ani: „După ce le vezi pe toate, ajungi să te bucuri pentru orice”
Adevarul
Dan Alexa, despre Asia Expres, divorț și ce înseamnă să fii tată la...
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu noua carte de identitate electronică
Digi24
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu noua...
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală și au agresat două angajate
Mediafax
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din...
Parteneri
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă!...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
Click.ro
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”
Antena 3
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt...
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
Digi 24
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că...
EXCLUSIV Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de proletar. Stagnăm pe zona de producție, cu inflație mare
Digi24
EXCLUSIV Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de proletar. Stagnăm pe...
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
kanald.ro
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este...
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
kfetele.ro
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
observatornews.ro
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
5 produse electrice Parkside la Lidl pentru locuință și atelierul de acasă
go4it.ro
5 produse electrice Parkside la Lidl pentru locuință și atelierul de acasă
ADEVĂRUL nespus despre AUTISM
Descopera.ro
ADEVĂRUL nespus despre AUTISM
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
FCSB, primul transfer din iarnă: “Cu el rezolvă problema jucătorului U21!”. Reacția lui Mihai Stoica. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, primul transfer din iarnă: “Cu el rezolvă problema jucătorului U21!”. Reacția lui Mihai Stoica....
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Decizie de ultimă oră în privința lui Șut. Update exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Decizie...
Traian Băsescu rupe tăcerea după eliberarea Elenei Udrea. Prima sa declarație de la ieșirea acesteia: Ar fi fost un bun politician
Capital.ro
Traian Băsescu rupe tăcerea după eliberarea Elenei Udrea. Prima sa declarație de la ieșirea acesteia:...
Elena Udrea, probleme GRAVE cu legea, la două luni de când a fost eliberată. Situația e mai gravă decât credea
Romania TV
Elena Udrea, probleme GRAVE cu legea, la două luni de când a fost eliberată. Situația...
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Go4Games
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Tichete de 240 de lei pentru români. Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere proiectul. Cine beneficiază
Capital.ro
Tichete de 240 de lei pentru români. Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere proiectul. Cine...
Evenimentul din Vadu Crișului care a legat pentru totdeauna destinul unei fete simple de Casa Regală
evz.ro
Evenimentul din Vadu Crișului care a legat pentru totdeauna destinul unei fete simple de Casa...
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei
Gandul.ro
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar...
Suma indecentă pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani: Le fac pe plac
as.ro
Suma indecentă pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii...
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu...
Cum a reacționat Ahmed când a aflat în ce locație inedită va merge la primul date cu Veronica? Andreea Mantea: „Nu pari fericit” Concurentul din „Casa Iubirii” a rămas fără cuvinte
radioimpuls.ro
Cum a reacționat Ahmed când a aflat în ce locație inedită va merge la primul...
1 milion de dolari, preț oficial pentru un bilet la Cupa Mondială din SUA! FIFA a legalizat bișnița și a dat startul nebuniei
Fanatik.ro
1 milion de dolari, preț oficial pentru un bilet la Cupa Mondială din SUA! FIFA...
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui Gică Hagi
Fanatik.ro
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui...
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gestul impresionant făcut de Gigi Becali pentru imigranții din Capitală: ”Vin după mine, că și-au ...
Gestul impresionant făcut de Gigi Becali pentru imigranții din Capitală: ”Vin după mine, că și-au dat vorbă între ei”
Are 70 de ani, dar arată de 40! Dieta UNICĂ la care a apelat acest chirurg faimos din Japonia: a descoperit ...
Are 70 de ani, dar arată de 40! Dieta UNICĂ la care a apelat acest chirurg faimos din Japonia: a descoperit elixirul tinereții
Andrei, un tânăr de 24 de ani din Constanța, a murit după ce a căzut cu mașina de pe un pod. Mesajul ...
Andrei, un tânăr de 24 de ani din Constanța, a murit după ce a căzut cu mașina de pe un pod. Mesajul sfâșietor al iubitei sale
Imagini RARE cu fetele lui Cristi Chivu. Natalia și Anastasia au moștenit dragostea pentru fotbal
Imagini RARE cu fetele lui Cristi Chivu. Natalia și Anastasia au moștenit dragostea pentru fotbal
Desfăşurare de forţe pentru petrecerea filmului românesc “Cursa” de 4 milioane de €! Codin ...
Desfăşurare de forţe pentru petrecerea filmului românesc “Cursa” de 4 milioane de €! Codin Maticiuc a făcut show cu 2000 de invitaţi
Irina Columbeanu rupe tăcerea! Drama prin care trece Irinel Columbeanu la azil: ”Acum, la nevoie, ...
Irina Columbeanu rupe tăcerea! Drama prin care trece Irinel Columbeanu la azil: ”Acum, la nevoie, mai sunt foarte puțini”
Vezi toate știrile
×