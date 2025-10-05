Cosmina și Alin, concurenții sezonului 3 de la Mireasa, s-au căsătorit! Jador a făcut show la nunta lor: ”Să aveți o viață plină de iubire!”

Cosmina și Alin Georgescu au participat în sezonul 3 al emisiunii Mireasa. Povestea lor de dragoste a început în urmă cu 3 ani și a continuat și după terminarea filmărilor. Recent, cei doi și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Cununia religioasă și petrecerea de nuntă a avut loc în Timișoara, unde au sărbătorit alături de cele ma dragi persoane din viața lor. Jador a întreținut atmosfera și a făcut un show de zile mari.

Cosmina și Alin formează s-au cunoscut în cadrul emisiunii ”Mireasa”, sezonul 3. Încă de pe atunci au simțit că sunt făcuți unul pentru altul și că își doresc să întemeieze o familie. Deși pe parcursul emisiunii au avut de înfruntat mai multe piedici. La momentul intrării în show a Cosminei, Alin forma un cuplu cu Adelina, o altă concurentă, a încercat să stea departe de ”ispite”, însă nu pentru mult timp. Dezamăgit de relația pe care avut-o cu Adelina, Alin i-a dat ”papucii” concurentei și a început să se apropie de Cosmina.

Jador a încins atmosfera la nunta foștilor concurenți de la Mireasa

Încet, dar sigur, povestea de dragoste dintre Cosmina și Alin a început să prindă contur în fața camerelor de filmat și a continuat să se dezvolte după terminarea emisiunii. Au plecat logodiți din show-ul marimonial, iar de curând s-au căsătorit religios.

Sâmbătă, 4 octombrie, Cosmina și Alina și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Ceremonia religioasă și petrecerea de nuntă au avut loc în Timișoara, unde sute de invitați au petrecut până în zori.

Printre artiștii care au făcut atmosferă la eveniment s-a numărat și Jador. Cot la cot cu nuntașii, artistul s-a distrat, a cântat și s-a petrecut alături de miri. La finalul nunții, pe o rețea de socializare, Jador și-a exprimat recunoștința și le-a transmis foștilor concurenți de la Mireasa un mesaj plin de emoție.

„S-a răcorit puțin afară, dar sufletul mi-a rămas cald după nunta din Timișoara Părea o nuntă obișnuită, dar am înțeles repede de ce m-au ales — pentru că eu cânt despre dragoste și viață frumoasă. Am cântat, am dansat și ne-am distrat împreună. Oameni geniali, cu inimă mare. Mulțumesc din suflet pentru invitație! Să aveți o viață plină de iubire și mulți copii”, a scris Jador, pe Instagram.

