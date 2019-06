Costel Cășuneanu Jr. a făcut accident pe pistă, în cadrul Campionatului Național de Super Rally. El a obținut primul loc la general

Momente de teroare la Campionatul Național de Super Rally, care a avut loc în acest weekend în Târgu Mureș! Costel Cășuneanu Jr. a pierdut controlul mașinii și a făcut accident. Impactul a fost atât de puternic, încât unul dintre garduri a ricoşat într-un spectator care l-a doborât la pământ, iar medicii i-au acordat imediat primul ajutor. La finalul cursei, cunoscutul pilot s-a clasat pe primul loc la general, iar Mihai Leu, pe al doilea loc.

Costel Cășuneanu Jr. a făcut accident pe pistă, în cadrul Campionatului Național de Super Rally

Costel Cășuneanu a obținut prima sa victorie la general, impunându-se în etapa a doua a Campionatului Național de Super Rally de la Târgu Mureș. Evenimentul nu a fost lipsit de incidente… la un moment dat, pilotul nua reuşit să frâneze la timp înainte de o curbă şi a lovit cu maşina mai mulţi baloţi de paie care acţionau pe post de protecţie, dar şi gardurile de metal care separau traseul de zona spectatorilor. În urma incidentului rutier, un bărbat a fost rănit, însă, în prezent, el este în afara oricărui pericol, dar s-a ales cu câteva contuzii şi o sperietură zdravănă.

Costel Cășuneanu Jr., pe primul loc la general – Campionatului Național de Super Rally

La capătul celor patru manșe de concurs, Costel Cășuneanu, pe o Skoda Fabia R5, a fost desemnat cel mai rapid și a urcat pe prima poziție a podiumului. În același timp, el este și noul lider al campionatului de super rally.

“Prima victorie la general la Super Rally, sunt foarte încântat. E un rezultat foarte bun și sper să o in tot aa. Traseul, superb, atmosfera superbă, foarte mulți spectatori,foarte mulți fani. (…). Sper să rămân (n.r.: pe primul loc la general), o săîncerc să rămân pe această poziție, cu toate că este destul de greu, având în vedere că mă bat cu mașini de peste 500 – 600 de cai, iar mașina mea are doar 260. Urmează Raliul Bacăului pe macadam”, a declarat Costel Cășuneanu Jr. după ce a trecut linia de finiș.

Cunoscutul pilot a fost felicitat și de Mihai Leu, care a fost prezent atât din postura de organizator, cât și de pilot. Fostul campion mondial la box, care a participat cu un Ferrari 458 Challenge, a încheiat al doilea etapa de la Târgu Mureș.

“Eu întotdeauna încerc așa…. să fiu și autocritic, dar chiar sunt foarte fericit. Cursa, ca și organizare, a ieșit foarte bine, este un public extraordinar aici, la Târgu Mureș, au fost mulți spectatori, organizarea a fost foarte bună. Bine, datorită echipei mele, iar eu, în mașina de curse, am reușit să merg de la manșă la manșă tot mai tare, m-am simțit – ca să zic așa – tot mai bine, tot mai sigur în mașină și de-asta am o foarte mare satisfacție. Am terminat pe locul doi, dar pe locul unu este prietenul meu, Costel Cășuneanu. Mă bucur mult pentru el, știu că e prima victorie în clasamentul general al lui și sperăm să câștige cât mai multe. (…)”, a declarat Mihai Leu în cadrul interviului oferit după încheierea competiției.

Evenimentul, care a avut loc în centrul municipiului Târgu Mureș, a strâns mii de spectatori curioși pentru a vedea spectacolul cailor putere. Următoarea rundă va avea loc la Craiova în luna septembrie.

Tatăl lui Cășuneanu Jr. – supranumit primul “Rege al Asfaltului”

Costel Căşuneanu, tatăl lui Costeluş, a fost catalogat drept primul “Rege al Asfaltului” după ce firmele sale au primit, în perioada 2007- 2012, contracte publice în valoare de aproape 150 de milioane de euro. Căşuneanu senior a strâns o avere de 500 de milioane de euro, dar în ultima perioadă afacerile sale au intrat în picaj.