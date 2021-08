Costel Enache, optimist înaintea duelului cu Hermannstadt: „Avem nevoie de un restart!”

Costel Enache, antrenorul principal al formației Poli Iași, a declarat la conferința de presă premergătoare duelului pe care elevii săi îl vor susține astăzi de la ora 18:30 la Mediaș, în prologul rundei a III-a a Ligii secunde cu FC Hermannstadt, că este optimist într-un rezultat pozitiv.

„E un joc greu, important, cu un adversar foarte bun. Avem nevoie de un restart, privim cu încredere şi optimism. Am folosit util puţinul timp pe care l-am avut după meciul cu Concordia, avem argumentele noastre pentru un joc şi un rezultat bun. Am mai îmbunătăţit omogenitatea, partea aerobă, încercăm să umblăm şi la mental şi la orgoliu. Din cele trei categorii de mesaje pe care le transmit, văd că cel video nu a prins până acum. E nevoie să-i descopăr pe jucători, nu am lucrat cu niciunul până acum, cu excepţia lui Plămadă, e un grup nou, mai sunt lucruri de pus la punct”, a declarat Costel Enache.

Misiunea lui Enache, de a readuce echipa din Copou în prim-planul fotbalului românesc, anunțându-se foarte dificilă. Cu Enache la timonă, Poli Iași a colecționat deja două eșecuri din tot atâtea posibile, 2-0 în deplasare la Ploiești cu Petrolul și 1-0 acasă, cu Chiajna. De partea cealaltă, FC Hermannstadt,, formație preluată în vară de Marius Măldărășanu, are două victorii din tot atâtea posibile, 2-1, acasă cu Gloria Buzău și 2-0 cu Unirea Constanța la Techirghiol, jocuri în care ardelenii au făcut diferența în al doilea mitan, scorul fiind egal la pauză în ambele dispute.

Partida FC Hermannstadt – Poli Iași, va avea loc astăzi de la ora 18:30, duelul fiind în direct pe Digi Sport, Telekom și Look.

Echipe probabile FC Hermannstadt – Poli Iași:

FC Hermannstadt: I. Pop – Pantea, Antoche, I. Stoica, Opruţ – Alhassan, Lungu – Balaure, Năstăsie, Oroian – Buhăcianu

Poli Iași: L. Popescu –Onea, Cană, Plămadă, Stan – Puşcaş – Serediuc, Fr. Cristea, Deretti, Corobuţă – Camara.

Program etapa a III-a Liga a 2-a

Joi, 12 august 2021

ora 18:30 FC Hermannstadt – Politehnica Iași 1.72 3.60 4.45

ora 21:30 Universitatea Cluj – Unirea Constanța 1.47 3.90 7.10

Sâmbătă, 14 august 2021

ora 11:00 Comunal Șelimbăr – Ripensia Timisoara 2.57 2.80 3.00

ora 11:00 FC Brașov – Unirea Slobozia 2.75 2.62 3.00

ora 11:00 Concordia Chiajna – Metaloglobus București 1.95 3.30 3.80

ora 11:00 Unirea Dej – Dunărea Călărași 2.35 3.15 2.95

ora 11:30 CSA Steaua București – Dacia Unirea Brăila 1.50 4.25 5.70

Duminică, 15 august 2021

ora 11:30 Politehnica Timișoara – FC Buzău 2.25 3.20 3.10

Marți, 17 august 2021

ora 18:00 Astra Giurgiu – Viitorul Pandurii Târgu Jiu 3.35 3.25 2.10

Miercuri, 18 august 2021

ora 19:00 Petrolul Ploiești – Csikszereda 2.25 3.15 3.15