“U” Craiova a învins-o cu 2-0 pe FCSB și a luat o opțiune serioasă în lupta la titlu!

În această seară, începând cu ora 19:45, s-a desfășurat partida “U” Craiova – FCSB, din cadrul rundei cu numărul 4 din play-off-ul Ligii 1. Confruntarea s-a încheiat cu 2-0 penru trupă din Bănie, ce s-a reînscris în lupta pentru titlu în urma acestui rezultat.

Desfășurarea partidei “U” Craiova – FCSB

Oltenii au reușit să profite la maxim de ocaziile pe care le-a avut pe durata întregii dispute pe care au câștigat-o cu 2-0 prin golurile înscrise de Cicâldău (’38) și Nistor (’63), chiar și în contextul în care FCSB a jucat cu un om în plus pe teren din minutul 54, atunci când Bogdan Vătăjelu a fost eliminat.

În urma partiei, antrenorul “roș-albaștrilor” a oferit următoarea declarație:

„Sunt două înfrângeri la rând care ne pun în dificultate. Am început bine jocul, cred că a fost un start echilibrat, am început mai bine decât adversarul, am avut și un penalty, care ar fi influențat rezultatul final. În repriza a doua am beneficiat de eliminarea lor, dar, paradoxal, n-am mai găsit soluții să desfacem apărarea adversă. Apoi, am primit al doilea gol și am căzut mental. Ne rămâne doar să ne pregătim pentru ce urmează, mai sunt multe meciuri de jucat și puncte de obținut. Din păcate, avem probleme de efectiv, cauzate de accidentări, suspendări, încercăm să găsim cele mai bune soluții. În seara asta n-am reușit. Vrem să ne refacem, peste câteva zile urmează alt joc extrem de dificil, cu CFR.”