Cresc facturile la apă și canalizare de la 1 iulie 2026. Care sunt zonele afectate de majorări

De la 1 iulie, facturile la apa potabilă și serviciile de canalizare vor crește dramatic în mai multe regiuni din țară. Firmele care se ocupă de utilități au dat deja ordinul, iar decizia este una fără întoarcere! Românii sunt buni de plată și vor scoate mult mai mulți bani din portofele pentru consumul lunar!

Localitățile aflate în colimatorul acestor majorări de tarife sunt împrăștiate prin județele Ilfov, Giurgiu, Ialomița, Sibiu, Brașov și Timiș. Reprezentanții companiilor județene și regionale susțin la unison că aceste prețuri umflate sunt absolut obligatorii.

Ei își justifică decizia prin nevoia de a strânge fonduri pentru modernizarea conductelor vechi și pentru a putea accesa bani europeni. Totuși, vestea a picat ca un trăsnet peste cetățenii care oricum se luptau cu valul general de scumpiri.

Cresc facturile de la 1 iulie!

Din fericire, vestea proastă nu îi lovește pe absolut toți locuitorii acestor județe, ci doar pe clienții anumitor operatori. De exemplu, în zona din jurul Capitalei, scumpirea îi vizează strict pe cei alimentați de Euro Apavol. Lista localităților ilfovene unde prețurile sar în aer cuprinde orașul Voluntari, dar și comunele Ștefăneștii de Jos, Berceni, Copăceni, Dascălu și 1 Decembrie.

Bătaia pe portofele se extinde însă și în județele vecine, deoarece aceeași companie livrează apă și în localitatea Sinești din Ialomița, dar și în câteva comune din Giurgiu, mai exact în Buturugeni, Bulbucata, Toporu, Găiseni și Iepurești.

Dacă până acum oamenii mai sperau la o minune, noile tarife cu TVA inclus, aprobate deja de autoritățile de reglementare (ANRSC) printr-o decizie oficială luată în luna mai, arată clar dezastrul:

Pentru un singur metru cub de apă potabilă, oamenii vor achita 9,85 lei, în loc de 8 lei, cât plăteau până în prezent.

La serviciile de canalizare și epurare, tariful sare direct la 8,48 lei pe metrul cub, față de prețul vechi de 6,32 lei.

Prețurile au crescut cu aproape 22% peste noapte

Adevăratul șoc imobiliar-utilitar se produce însă în vestul țării, unde compania Aquatim a modificat tarifele într-un mod de-a dreptul alarmant. Schimbările se vor aplica fără excepție în toate orașele și comunele din județul Timiș unde acest furnizor asigură serviciile.

Aici, clienții vor asista la o creștere masivă a facturilor de aproape 22%! Concret, pentru un metru cub de apă potabilă, prețul cu TVA ajunge la 10,47 lei, iar pentru canalizare se va percepe suma de 10,60 lei. În total, un singur metru cub combinat îi va costa pe bănățeni 21,07 lei, ceea ce înseamnă o majorare netă de 3,79 lei pe metrul cub față de tarifele actuale!

Valul de scumpiri lovește necruțător și județele Sibiu și Brașov, acolo unde operează compania Apă Canal Sibiu. De la aceeași dată de 1 iulie, clienții de aici vor fi taxați după o nouă grilă care aduce costuri cumulate de 15,21 lei pe metrul cub, cu toate taxele incluse.

Firma a ținut să precizeze că noile prețuri (7,81 lei apa potabilă și 5,89 lei canalizarea, ambele fără TVA) sunt impuse prin contractele de finanțare semnate pentru infrastructură, fiind total obligatorii.

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