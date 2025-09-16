Cresc sau nu alocațiile în 2026? Anunțul făcut de Guvern

Mulți părinți se întreabă dacă anul viitor va aduce creșteri ale alocațiilor pentru copii sau dacă acestea vor rămâne la același nivel. Răspunsul a fost dat de Guvernul României în urmă cu puțin timp!

Guvernul a decis ca în anul 2026 să nu fie operate noi majorări ale alocațiilor pentru copii, acestea urmând să rămână la nivelul stabilit în 2025. Astfel, vorbim despre al doilea an consecutiv în care sumele nu suferă modificări.

Decizia vine după ce, prin Ordonanţa de Urgență nr. 156/2024, alocațiile au fost înghețate și în 2025, ceea ce a blocat aplicarea indexării anunțate de Agenţia Naţională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Noua lege care reglementează situația prevede clar acest lucru.

„În anul 2026 se mențin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2025: k) alocațiile de stat pentru copii, reglementate de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Ce valoare au alocațiile

Conform legislației actuale, cuantumul alocațiilor pentru copii este următorul și va rămâne neschimbat și în 2026:

719 lei pe lună pentru copiii cu vârsta de până la doi ani (sau până la trei ani în cazul celor cu handicap);

292 de lei lunar pentru copiii cu vârste între doi și 18 ani, dar și pentru tinerii peste 18 ani care urmează cursuri liceale ori profesionale;

719 lei lunar pentru copiii cu handicap cu vârste între trei și 18 ani.

Ultima creștere a acestor sume a avut loc în ianuarie 2024, când alocațiile au fost majorate cu 13,8%.

Potrivit legislației, dreptul la alocația de stat este garantat tuturor copiilor din România până la împlinirea vârstei de 18 ani. De asemenea, tinerii care au depășit această vârstă, dar continuă studiile liceale sau profesionale, beneficiază în continuare de această sumă, până la finalizarea cursurilor liceale.

