Creșteri considerabile la facturile de la gaze începând din luna aprilie. Ce sume vor plăti românii

De: Elisa Tîrgovățu 31/03/2026 | 16:51
Luna aprilie vine cu schimbări în ceea ce privește prețul facturilor la gaze. Consumatorii casnici din România se pot confrunta cu o creștere semnificativă dacă schema de plafonare nu va fi prelungită. Potrivit estimărilor, ar putea exista o majorare de până la 26%, iar prețul ar putea ajunge la 0,39 lei/kWh. Diferențele între furnizori și reglementările viitoare adăugă incertitudine pentru români.

Potrivit Profit.ro, PPC Energie, al treilea furnizor de gaze naturale ca mărime din România, și-a informat clienții din București că tariful de 0,39 lei/kWh ar putea rămâne în vigoare până la data de 17 iunie 2026. Compania are o cotă de piață de 5,86% pe segmentul consumatorilor casnici, iar eventualele modificări de preț vor depinde de noile reglementări care urmează să fie adoptate.

„În măsura în care, în perioada următoare, vor fi aprobate noi reglementări privind prețul final facturat clienților finali casnici din piața de gaze naturale, furnizorul va aplica noile prevederi.”

În acest moment, tarifele casnice variază între 0,304 lei/kWh și 0,41 lei/kWh, în funcție de furnizor și zona de distribuție. De exemplu, E.on aplică un preț plafonat de 0,31 lei/kWh până la 31 martie 2026, cu estimări de creștere până la 0,35 lei/kWh. Engie, în schimb, va menține 0,31 lei/kWh între 1 aprilie și sfârșitul lunii octombrie.

Care este planul Guvernului pentru limitarea impactului

Un proiect de ordonanță de urgență prevede introducerea unui mecanism nou de reglementare a prețurilor finale pentru consumatorii casnici, astfel încât aceștia să achite valoarea cea mai mică dintre prețul din contract și tariful stabilit conform formulei oficiale de calcul.

Conform proiectului, prețul angro reglementat ar urma să fie stabilit la 110 lei/MWh. În același timp, componenta de furnizare va rămâne la nivelul de 15 lei/MWh. De asemenea, limitele admise pentru dezechilibre sunt fixate la cel mult 10% din valoarea gazelor livrate consumatorilor casnici.

Potrivit notei de fundamentare, măsurile urmăresc să reducă riscul de sărăcie energetică și să asigure o tranziție graduală către liberalizarea pieței gazelor naturale. Cu alte cuvinte, consumatorii ar putea plăti prețuri mai mici decât plafonul actual, de 0,31 lei/kWh.

Președintele ANRE, George Niculescu, a mărturisit că notificările trimise de furnizori pot genera confuzie:

„Este o nouă ordonanță de urgență, care practic setează un nou cadru pentru consumatorii casnici și pentru producătorii de energie termică. Și atunci, clienții finali nu mai au nevoie să fie informați cu privire la terminarea schemei de plafonare-compensare. Așa că vom reveni și vom abroga ordinul.”

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a criticat și el măsura, estimând costuri administrative suplimentare de aproape 6 milioane de euro suportate indirect de populație.

