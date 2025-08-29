Crimă și sechestrare în Otopeni! Un bărbat a omorât copilul iubitei în bătaie și îl ține cu forța pe al doilea

Acțiune de forță majoră în Otopeni, chiar în aceste momente! Un bărbat și-a ucis unul dintre copii în urmă cu câteva zile și, în prezent, o ține sechestrată cumnata sa. Autoritățile sunt mobilizate la fața locului, iar situația este în desfășurare.

UPDATE: Polițiștii l-au reținut pe agresor și l-au dus la secție. Minorul în vârstă un an și cumnata bărbatului sunt în afara pericolului.

Autoritățile sunt în desfățurare într-o acțiune importantă. După ce și-a ucis un copil, un bărbat a sechestat-o pe cumnata lui și anunță că va face gesturi extreme.

Tragedia a început pe 23 august, când copilul, despre care tatăl vitreg susținea că avea doar vărsături, a murit. Inițial, decesul a fost considerat suspect, însă necropsia recentă a arătat că băiatul a murit ca urmare a unor lovituri aplicate la nivelul abdomenului.

Bărbatul și concubina sa, mama celor doi copii, locuiau împreună cu mai multe rude într-un apartament din Otopeni. Femeia a recunoscut ulterior în fața poliției că băiețelul a fost ucis prin bătaie, explicând că inițial a mințit din frica față de concubinul ei, care nu este tatăl biologic al copiilor.

„În 23 august, un copil despre care tatăl vitreg susținea că are vărsături a decedat. Inițial, a fost moarte suspectă. Ulterior, în urma necropsiei s-a stabilit că băiatul a murit în urma unor lovituri la nivelul abdomenului. Aceste lucruri au reieșit zilele trecute la autopsie”, se arată un comunicat.

Bărbatul, amenințări cu moartea

În cursul zilei de azi, agresorul, în vârstă de 28 de ani, a luat copilul său pe care îl are din relația cu actuala iubită și a amenințat că se va arunca împreună cu el de la balcon. La fața locului au intervenit negociatori specializați, iar echipaje de Ambulanță, pompieri și SMURD stau la distanță, pregătite să intervină imediat după ce polițiștii de la Investigații Criminale vor reuși să gestioneze situația și să ia măsurile necesare.

Copilul a fost preluat de către polițiști, însă bărbatul se află încă locuință și o ține ostatică pe cumnata sa. Autoritățile încearcă să ajungă la acesta înainte de a face un gest necugetat și a curma viața unei alte persoane din familie.

