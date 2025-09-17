Cristi Borcea a dat un nou tun financiar! Afacerea de viitor în care și-a investit banii

Cristi Borcea continuă să-și consolideze statutul de om de afaceri de top. Fostul patron al lui Dinamo a bifat un nou tun financiar. Acesta a renunțat la businessul pe care îl avea în agricultură și, alături de același partener, s-a orientat spre un domeniu, considerat al viitorului. Care este noua afacere cu care se laudă Cristi Borcea?

Departe de lumea fotbalului, Cristi Borcea își clădește un adevărat imperiu. De data aceasta, omul de afaceri și-a pus banii într-un sector cu potențial uriaș, unde investițiile cresc de la an la an. Nu a pornit singur la drum, ci alături de Gigi Nețoiu.

Cristi Borcea a dat un nou tun financiar

Cristi Borcea și Gigi Nețoiu au decis să vândă afacerea pe care o dețineau în agricultură și să își mute capitalul într-o zonă mult mai profitabilă: energia regenerabilă. Astfel, cei doi au dat un nou tun financiar și se așteaptă ca lucrurile să meargă ca pe roate.

„Eu am o afacere cu Gigi Nețoiu. Nu mai avem în agricultură, avem în panouri electrice și baterii. Pe cea din agricultură am vândut-o. (Ai ieșit din agricultură) Și eu, și el, da. Ne-am făcut altă afacere”, a declarat Cristi Borcea pentru Prosport.

De altfel, Cristi Borcea nu este la prima încercare în materie de businessuri profitabile. În urmă cu două decenii a făcut avere din buteliile cu gaz prin celebra sa companie Crimbo Gas, iar recent a dezvoltat un ansamblu rezidențial pe locul fostului restaurant „Doi Cocoși”. Acum, el pariază pe piața panourilor solare și a bateriilor, una dintre industriile cu cea mai rapidă creștere la nivel european.

Revine Cristi Borcea la Dinamo?

Deși afacerile pare că îi merg cât se poate de bine, Cristi Borcea nu exclude și o revenirea în fotbal. Fostul finanțator al lui Dinamo a precizat însă că va lua în calcul să revină ca investitor la club doar în anumite condiții clare.

Mai exact, Cristi Borcea spune că ar fi dispus să bage bani la Dinamo doar atunci când noul stadion „Ștefan cel Mare” va fi finalizat. Deocamdată, proiectul este blocat de măsurile de austeritate anunțate de Guvern, deși ar fi trebuit să fie gata încă din 2020, când România a găzduit meciuri de la UEFA Euro.

