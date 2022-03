Cristi Munteanu: “Nu vă mai editați fețele!” Ponturi despre “capcanele” de pe Tinder, cu gemenii Munteanu

Vlad și Cristi Munteanu sunt doi dintre pionierii vlogging-ului românesc, carierele lor debutând încă din școala generală, mai mult din joacă. Ajunși deja la vârsta de 19 ani, cei doi au peste șapte ani de experiență în fața camerei de filmat, adunând fiecare peste un milion de urmăritori pe platformele sociale sau de streaming. Conținutul preferat de către public este conceput în jurul conceptului de “dating”, unul dintre clipurile virale având ca centru ideea de “Tinder în viața reală”.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Vlad și Cristi Munteanu au dezvăluit care sunt impedimentele atunci când vrei să îți întâlnești sufletul pereche pe Tinder, dar și care ar putea fi capcanele într-o eră în care prea puține lucruri au esența similară cu aparența.

“Ne uităm în realitate și nu e aceeași chestie!”

Entertainerii își povestesc experiențele interacțiunii cu sexul frumos, frații Munteanu reprezentând un arhetip al tinerilor pasionați de social media, care își fac veacul pe internet. Clipul în care gemenii ilustrează scenariile platformei Tinder în viața reală a adunat peste 1.2 milioane de vizualizări și a fost un real succes, gustat de către consumatorii de YouTube. Un astfel de joc cu “swipe left” și “swipe right”, când îți place sau nu o persoană, poate avea și efecte adverse, când în spatele profilului nu se află cineva conform cu fotografiile.

Vlad Munteanu pare să fie mai pățit când vine vorba despre experiențele de acest tip, însă percepe totul ca fiind un episod plin de învățăminte: “Am pățit-o o dată, am ieșit cu o fată și mi-am dat seama că nu e ce trebuie, în timp ce am ieșit cu ea. Mi-am luat “catfish”! Am pățit-o și a trebuit să fac o întreagă operațiune, să-mi sun un prieten să vină!”

Cristi vine în completarea fratelui geamăn și susține ideea de păstrare a realității autentice, când vine vorba despre conturarea unei imagini false pe social media: “Aplicațiile, Facepp, nu vă mai editați fețele, că ne uităm în realitate și nu e aceeași chestie, e grav!”, a adăugat vloggerul.

“Theo Rose e viața mea!”

La capitolul figuri feminine publice de maxim interes, gemenii Munteanu au răspuns provocării și au optat pentru preferatele lor. Printre numele sonore s-au numărat Theo Rose, Alexia Eram, dar și Viviana Sposub, iar vloggerii au adăugat și comentarii picante. Cea mai disputată figură a fost chiar prima din listă, colaboratoare frecventă a celor doi vloggeri, iar părerile au fost împărțite.

“Mi se pare o femeie extraordinară, e deșteaptă, are șarm, e superbă și la față, e o superbitate de femeie, dar nu e genul meu! Se spune că ești atras de persoanele care arată ca tine. E o femeie extraordinară, doar că o să dau “stânga”!”, a afirmat Cristi Munteanu.

Fratele Vlad, în schimb, pare să fi făcut opinie separată, semn că gândirea gemenilor nu funcționează în permanență în aceeași direcție: “Să răspund și eu. Theo Rose e sora mea, e viața mea, îi dau “swipe right”!”, a conchis entertainerul.

