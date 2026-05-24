Regizorul român Cristian Mungiu a revenit în Capitală după ce a făcut din nou istorie la Festivalul de Film de la Cannes, unde a câștigat pentru a doua oară trofeul Palme d’Or. A fost aplaudat la sosire, iar emoțiile celor din aeronava cu care a sosit în Capitală erau vizibile. La aproape două decenii după succesul fenomenal al filmului „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, care a luat Palme d’Or în 2007, Mungiu a revenit acum în forță cu „Fjord”, un film care a atins inimile tuturor.

Victoria lui Mungiu cu filmul „Fjord” a produs un val de reacții în presa internațională și în industria de film. Regizorul român devine unul dintre puținii cineaști din lume care au reușit să câștige de două ori marele premiu de la Cannes, alăturându-se unor nume uriașe precum Francis Ford Coppola sau Michael Haneke.

Cristian Mungiu a adus al doilea trofeu Palme d’Or în România

Cristian Mungiu a oferit și declarații, în momentul în care a sosit în București și a punctat faptul că statul român ar trebui să dea mai mult înapoi culturii și cinematografiei.

Viața acestui film abia începe cu acest Palme dOr. Avem niște șanse la Oscar. Sper ca filmul să fie susținut de distribuitorul american și de noi, din România. Am niște așteptări care nu se leagă de filmul meu. Eu am rugămintea și pretenția ca statul român să dea mai mult înapoi culturii și cinematografiei, pentru că noi am făcut partea noastră. E un pic stânjenitor că, la 20 de ani după primul Palme dOr, ne întoarcem acum și încă nu avem o sală de premieră unde să prezentăm acest film în București. Noi nu putem să facem ceva, avem nevoie ca statul să ne ajute. Îmi doresc ca statul să își aplice propria lege, pentru că dacă fondul de la loterie ar contribui la cel al CNC, cum este legal, noi nu am mai avea probleme de finanțare. Îmi doresc doar să își facă treaba. Medalii și decorații am deja o valiză de data trecută, îmi ajung, mulțumesc, a spus Cristian Mungiu.

Criticii de la publicații internaționale au descris „Fjord” drept unul dintre cele mai puternice filme ale anului, iar juriul a ales producția lui Mungiu pentru marele trofeu tocmai pentru forța emoțională și realismu poveștii. Momentul anunțării premiului a fost primit cu aplauze uriașe la Cannes, iar presa străină a remarcat că Mungiu a reușit ceva extrem de rar, să se reinventeze fără să-și piardă stilul rece, minimalist și tăios care l-a făcut celebru.

În România, reacțiile au explodat imediat după gală. Personalități din lumea filmului, artiști și instituții culturale au transmis mesaje de felicitare pentru regizorul care a dus din nou cinematografia românească în vârful lumii.

