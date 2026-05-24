Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant: „Am lăsat totul în spate”. Reacții în lanț după ce Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or la Cannes pentru „Fjord”

De: Delina Filip 24/05/2026 | 12:48
Regizorul român Cristian Mungiu a scris, din nou, istorie la prestigiosul Festival de Film de la Cannes. A câștigat trofeul Palm D`Or pentru filmul Fjord. Este a doua distincție supremă obținută de cineastul român la Cannes, după succesul răsunător din 2007 cu filmul „Patru luni, trei săptămâni și două zile”. După victoria istorică, numeroase persoanlități publice, unele dintre ele prezente aseară la Festival, dar și instituții culturale din România și-au exprimat admirația pentru performanța celebrului regizor și l-au felicitat. 

Cristian Mungiu a scris o performanță istorică cu filmul „Fjord”, care a obținut cea mai mare distincție din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, reușind să primească trofeul Palm d`Or. Pelicula a impresionat juriul festivalului prin povestea sa sensibilă și profundă despre conflictul dintre valorile tradiționale și societățile occidentale moderne. Din distribuția de excepție a filmului face parte și Sebastian Stan, iar obținerea unei astfel de distincții reprezintă o nouă confirmare a valorii cinematografiei românești pe scena internațională.

Vedetele l-au felicitat pe Cristian Mungiu după obținerea premiului Palme d`Or

După victoria obținută de Cristian Mungiu, cea de-a doua de acest fel din cariera sa, regizorul român intrând astfel în categoria extrem de restrânsă a celor doar 10 regizori din lume care au obținut de două ori trofeul Palme d`Or, numeroase perosnalități publice din România au ținut să își exprime admirația și felicitările pentru performanța istorică reușită la Cannes. Andreea Marin, Simona Pătruleasa, Cătălin Botezatu, Inna, Dana Rogoz, Cristina Bîtlan sunt câteva dintre vedetele care i-au transmis mesaje calde de felicitări celebrului regizor.

Românca Anastasia Soare l-a felicitat pe Cristian Mungiu și și-a exprimat profunda admirație pentru performanța extraordinară a regizorului, subliniând că succesul regizorului reprezintă un motiv de mândrie pentru România și pentru cultura românească la nivel internațional.

„Felicitări! Suntem foarte mândri de tine!”, a transmis celebra afaceristă.

Oana Roman a fost prezentă pe covorul roșu al celei de-a 79-a ediție a Festivalului de film de la Cannes, așa că a avut ocazia să trăiască live emoțiile premierei. Vedeta l-a felicitat și ea pe celebrul regizor, dezvăluind că a fost impresionată de scenariul filmului.

„Bravo, felicitări! Filmul este senzațional, l-am văzut la Cannes și m-a impresionat echilibrul în care este construit scenariul”, a scris ea.

Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj profund despre reușita remarcabilă a românilor care au reușit să se impună pe marile scene ale lumii și despre mândria de a-și asuma identitatea românească.

„Noi românii suntem peste tot. Am lăsat totul în spate pentru vise, pentru supraviețuire, pentru un viitor mai bun. Purtăm cu noi un accent, o melancolie și o anduranță care ne-au format oriunde am decis să mergem. Și poate că astăzi victoria pentru noi nu înseamnă doar trofee și premii, ci că într-un final am învățat să spunem cu mândrie – Venim din România! Sunt mândră că sunt româncă”, a susținut Mihaela Rădulescu.

Cristian Mungiu a intrat ]n top 10 regizori care au două astfel de distincții

Succesul lui Cristian Mungiu reconfirmă tradiția importantă a cinematografiei românești la Cannes, acolo unde, de-a lungul timpului, și alți regizori români printre care amintim de Liviu Ciulei, Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu, Cristian Nemescu, Ion Popescu- Gopo, Alexandru Belc și Carina – Gabriela Dașoveanu, au contribuit la consolidarea prestigiului României pe scena internațională a filmului.

