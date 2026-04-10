Cristina Cioran, probleme cu copiii chiar înainte de Paște. Cu ce se confruntă

De: Denisa Crăciun 10/04/2026 | 13:02
Cristina Cioran trece prin momente dificile chiar înainte de Paște. Copiii se confruntă cu probleme de sănătate, iar din acest motiv a ales să își petreacă sărbătorile acasă. De asemenea, a trecut printr-o serie de schimbări în ultimul timp, mai ales după ce a decis să se mute în orașul ei natal.

Cristina Cioran trăiește o perioadă specială de când este mamă. Se bucură de fiecare moment împreună cu copiii ei, chiar și atunci când lucrurile nu stau atât de bine. Ea a explicat că trece prin clipe grele pentru că micuții se confruntă cu probleme de sănătate, chiar înainte de Paște.

Cu ce probleme se confruntă Cristina Cioran

Sărbătorile pascale o țin pe Cristina Cioran acasă, cu familia. Copiii ei se confruntă cu câțiva viruși, dar cu toate acestea, înainte să își petreacă timpul cu cei dragi va ieși să se plimbe cu cei mici la un târg de familie din apropierea Constanței, acolo unde s-a mutat. Ba mai mult, după zilele de sărbătoare se gândește să îi ducă pe Ema și Max la plajă.

Suntem în familie. Încă ne luptăm cu niște viruși, dar, în rest, suntem bine. O să petrecem în familie, acasă, în duminica de Paște, iar sâmbătă mergem la un festival de familie de lângă Constanța. O să ieșim după Paște pe afară, mergem pe la plajă, ne jucăm. Da, acum, de Paște, se împlinește un an de când m-am mutat la Constanța, a declarat ea.

De asemenea, nu este singura perioadă în care familia Cristinei trece prin clipe complicate. Fosta prezentatoare TV a explicat că micuții ei au fost bolnavi destul de serios. Băiatul a avut o bronșiolită, iar fata are o viroză. Cristina și mama ei se confruntă cu o răceală.

Cel mic a făcut o bronșiolită, avem o viroză și la cea mare, apoi și eu, și mama am răcit. În momentul de față, ne luptăm cu o laringită la cel mic. Abia am terminat tratamentul pentru bronșiolită, iar de aseară are febră din cauza laringitei. Nu e liniștit, e supărat, dar va fi bine. Avem medic bun. Până își face imunitatea, o să tot tragem cu răcelile astea, a mai adăugat ea.

