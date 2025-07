Cristina de la Insula Iubirii spune, pentru prima dată, ce s-a întâmplat între ea și Eric, la un an de la show-ul care i-a schimbat viața: ”Ne-am întâlnit şi…”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Cristina Petre vorbește pentru prima după ce a părăsit Insula Iubirii. La un an de la emisiunea care i-a schimbat total viața și mariajul de 10 ani, bruneta face dezvăluiri în exclusivitate. Fosta participantă de la Antena 1 spune cum și de ce l-a iertat pe fostul soț, în ce relații a rămas cu ispita Eric, dar explică și ce crede despre interacțiunea dintre Andrei și Diandra din România, după finalizarea show-ului!

Cristina Petre a refuzat vehement să mai dezbată parcursul său de pe Insula Iubirii, de când show-ul Antenei 1 s-a încheiat. Acum, însă, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, bruneta vorbește pentru prima dată despre experiența care i-a dat viața și mariajul peste cap. După ce Andrei a înșelat-o cu Diandra, iar ea s-a apropiat de ispita Eric, cei doi foști soți s-au împăcat și au decis să pună dragostea lor în fața orgoliilor.

Așa se face că, deși au divorțat oficial la întoarcerea în țară, iar Andrei s-a mutat de acasă, bruneta și acesta au revenit unul în brațele celuilalt după câteva luni în care au fost, spun ei, doar amici.

Ce s-a întâmplat în această perioadă în care nu au mai format un cuplu și cât de des au ținut legătura cu ispitele?

”Eu și Eric am păstrat o relație de prietenie. Ne-am întâlnit fizic doar o dată, când i-am dat niște suveniruri. Comunicam prin mesaje. Pentru mine era greu, el știa că sentimentele mele sunt pentru Andrei. După care, în decursul mai multor luni, eu am decis să îmi iau o vacanță și să plec în Anglia, la sora mea. Andrei a fost șoferul meu atunci. Acolo l-am simțit că începe să devină puțin gelos, pentru că eu țineam legătura cu Eric. Am stabilit că, dacă va mai exista vreodată ceva între noi, trebuie să blocăm acele persoane.

Aici sper să se înțeleagă că noi am blocat acele persoane, nu cineva a fost refuzat, iar eu am fost o a doua opțiune. S-a vehiculat mult pe această temă și m-a deranjat. Da, mă refer la faptul că oamenii spuneau că Diandra l-a refuzat pe Andrei. Eu trăind zi de zi cu el, ca prieteni, știam clar ce legături ține și ce decizii va lua pe viitor, mai departe”, a spus Cristina de la Insula Iubirii.

”Nu m-a deranjat că s-a vehiculat că s-a întors la ispită”

Deși ea și Eric au rămas doar la stadiul de conversații, Andrei a mai avut parte de mici interacțini cu ispita Diandra, la întoarcerea sa în România. N-a fost să fie însă, iar concurentul și Cristina s-au regăsit și s-au împăcat la scurt timp după, dovadă că au pus iubirea dintre ei pe primul loc.

”Când Andrei s-a întors acasă, era un om liber! Nu m-a deranjat că s-a vehiculat că s-a întors la ispită. Probabil nu știa ce să facă cu viața lui. El s-a întors cu sentimente sincere către mine, știa că locul lui este acasă, lângă mine, dar, dacă eu eram vehementă și spuneam că nu mă voi întoarce nici în ruptul capului și păstram legătura cu Eric prin mesaje, era normal ca și el să își dea o șansă pe mai departe. (…) Pe mine m-a durut că am fost trădată cât eram căsătoriți, când era un om liber, el putea face ce voia”, a explicat fosta concurentă de la Antena 1.

În plus, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Cristina Petre spune ce părere are mama sa acum despre Andrei, după ce a lansat mai multe jigniri urâte la adresa acestuia, cum a scăpat de depresia cu care a plecat din show-ul cu pricina, dar și dacă are în plan să se recăsătorească legal.

