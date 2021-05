Cristina Ich și Alex Pițurcă, cazați la cel mai scump hotel din Seychelles. Deși plătește 2000 de euro pe noapte, se plânge de costul suplimentar: „Serviciile sunt de tot r$#&tul!”

Cristina Ich și Alex Pițurcă au decis că viața lor are nevoie de o pauză și au plecat într-o vacanță de lux, în Seichelles, o destinație foarte populară acum printre vedetele de la noi, dar și cu prețuri piperate.

Deși Alex și Cristina sunt cazați, sau cel puțin așa se înțelege din pozele de pe Instagram, la cel mai scump hotel din Insule, adică la Four Seasons, vedeta se plânge fanilor că a făcut „cost suplimentar” pe „nedrept”.

„Serviciile sunt de tot r$#&tul. Sunt abonată de zece ani la o companie de telefonie și când ai o problemă nu îți răspunde nimeni, ba mai mult îți închid telefonul.

Am înțeles că am făcut cost suplimentar, dar măcar aveți bunul simț să nu închideți telefoanele când eu am făcut amânare de plată și m-am trezit cu telefonul închis”, a scris Cristina revoltată pe Instagram.

2000 de euro pe cazare

Potrivit site-ului Booking.com, o camera la Four Seasons din Seichelles costă în jur de 2000 de euro, o sumă foarte mare pentru aproape orice român. Oficial Republica Seychelles – o țară insulară formată din 115 insule din Oceanul Indian, la 1.600 km est de Africa, în nordul Insulei Madagascar.

Cristina Ich este una dintre cele cunoscute prezențe mondente din showbiz-ul românesc. Numită și „Angelina Jolie de România”, vedeta a fost adesea acuzată că ar fi apelat la ajutorul operațiilor estetice pentru a-și accentua frumusețea și că nu ar fi reușit niciodată să arate atât de bine doar în mod natural.

Chiar și așa, vedeta a negat vehement întotdeauna și le-a arătat mereu fanilor internauți cum a arătat înainte să fie celebră, când era mică și înainte tuturor presupuselor operații estetice.

Pe numele său rea, Cristina Micu, tînăra de 31 de ani originară din Republica Moldova a reușit în 2018 să impresioneze și italienii cu frumusețea sa, după participarea la emisiunea-concurs ‘Ballando con le stelle (nr. Dansez pentru tine) alături de un cunosc dansator italian.

