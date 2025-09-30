Cu cât crește valoarea tichetelor de creșă începând de la 1 octombrie 2025

Începând cu luna octombrie 2025, valoarea tichetelor de creșă va înregistra o majorare, ajungând la 710 lei, conform unui proiect de ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii pus recent în dezbatere publică.

Tichetele de creșă reprezintă un sprijin acordat integral de angajator și se adresează salariaților care nu beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului. Acestea sunt destinate acoperirii cheltuielilor legate de creșterea și îngrijirea copiilor până la vârsta de 2 ani sau până la 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități.

Tichetele de creșă vor crește

Această ajustare reprezintă o creștere de 40 de lei față de valoarea precedentă de 670 lei, aplicată în semestrul I al aceluiași an.

Majorarea se realizează ca urmare a indexării valorii tichetelor cu indicele inflației, calculat pentru perioada ianuarie 2019 – iulie 2025. Indexarea este prevăzută de Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și de normele metodologice aprobate prin HG 1.045/2018. Conform acestor reglementări, valoarea nominală maximă a tichetelor se ajustează semestrial în funcție de evoluția inflației publicată de Institutul Național de Statistică.

Calculul pentru stabilirea noii sume de 710 lei a pornit de la valoarea de bază a tichetelor la intrarea în vigoare a legii, respectiv 450 de lei în ianuarie 2019. Aplicând indicele inflației de 157,28% înregistrat până în iulie 2025, valoarea indexată rezultă 707,76 lei. Aceasta a fost rotunjită la 710 lei, conform regulilor metodologice care prevăd rotunjirea sumei din 10 în 10.

Conform normelor legale, în situația în care calculul indicelui inflației ar conduce la o valoare mai mică decât ultima sumă indexată, valoarea nominală rămâne nemodificată. Pentru semestrul II al anului 2025, tichetele vor avea valoarea de 710 lei, aplicabilă și pentru primele două luni ale semestrului I din 2026, respectiv februarie și martie.

Măsura are drept scop sprijinirea părinților pentru o reintegrare mai rapidă pe piața muncii, oferind un beneficiu concret care să contribuie la reducerea presiunii financiare asupra familiilor cu copii mici. Prin creșterea valorii tichetelor, autoritățile urmăresc adaptarea cuantumului acestui sprijin la evoluția prețurilor și a inflației, menținând puterea de cumpărare a beneficiarilor.

