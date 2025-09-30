Acasă » Știri » Cu cât crește valoarea tichetelor de creșă începând de la 1 octombrie 2025

Cu cât crește valoarea tichetelor de creșă începând de la 1 octombrie 2025

De: Anca Chihaie 30/09/2025 | 21:01
Cu cât crește valoarea tichetelor de creșă începând de la 1 octombrie 2025
Valoarea tichetelor de creșă crește. Sursă foto: Pexels

Începând cu luna octombrie 2025, valoarea tichetelor de creșă va înregistra o majorare, ajungând la 710 lei, conform unui proiect de ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii pus recent în dezbatere publică.

Tichetele de creșă reprezintă un sprijin acordat integral de angajator și se adresează salariaților care nu beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului. Acestea sunt destinate acoperirii cheltuielilor legate de creșterea și îngrijirea copiilor până la vârsta de 2 ani sau până la 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități.

Tichetele de creșă vor crește

Această ajustare reprezintă o creștere de 40 de lei față de valoarea precedentă de 670 lei, aplicată în semestrul I al aceluiași an.

Majorarea se realizează ca urmare a indexării valorii tichetelor cu indicele inflației, calculat pentru perioada ianuarie 2019 – iulie 2025. Indexarea este prevăzută de Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și de normele metodologice aprobate prin HG 1.045/2018. Conform acestor reglementări, valoarea nominală maximă a tichetelor se ajustează semestrial în funcție de evoluția inflației publicată de Institutul Național de Statistică.

Imagini tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani de muncă în Europa. Ce își pune în bagaje
Imagini tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani de...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Calculul pentru stabilirea noii sume de 710 lei a pornit de la valoarea de bază a tichetelor la intrarea în vigoare a legii, respectiv 450 de lei în ianuarie 2019. Aplicând indicele inflației de 157,28% înregistrat până în iulie 2025, valoarea indexată rezultă 707,76 lei. Aceasta a fost rotunjită la 710 lei, conform regulilor metodologice care prevăd rotunjirea sumei din 10 în 10.

Conform normelor legale, în situația în care calculul indicelui inflației ar conduce la o valoare mai mică decât ultima sumă indexată, valoarea nominală rămâne nemodificată. Pentru semestrul II al anului 2025, tichetele vor avea valoarea de 710 lei, aplicabilă și pentru primele două luni ale semestrului I din 2026, respectiv februarie și martie.

Măsura are drept scop sprijinirea părinților pentru o reintegrare mai rapidă pe piața muncii, oferind un beneficiu concret care să contribuie la reducerea presiunii financiare asupra familiilor cu copii mici. Prin creșterea valorii tichetelor, autoritățile urmăresc adaptarea cuantumului acestui sprijin la evoluția prețurilor și a inflației, menținând puterea de cumpărare a beneficiarilor.

Cum a fost păcălit Dorin Cocoș de „Stelu-ANRP” să cumpere un teren de 3 milioane de euro, pe care nu se putea construi nimic: ”Am vrut să-l dau înapoi”

Dorin Cocoș, scandal de proporții la vila lui Stelu-ANRP! Fostul soț al Elenei Udrea a răbufnit: ”Dă, bă, banii!”

Tags:
Iți recomandăm
NU E BANC! Câți lei a plătit Florin pe o felie de pizza în Aeroportul Otopeni: ”Merge și cu credit ipotecar?”
Știri
NU E BANC! Câți lei a plătit Florin pe o felie de pizza în Aeroportul Otopeni: ”Merge și…
TRAGEDIE în Neamț! O tânără de 20 de ani, înjunghiată mortal de fostul ei iubit: criminalul a atacat-o și pe mama victimei
Știri
TRAGEDIE în Neamț! O tânără de 20 de ani, înjunghiată mortal de fostul ei iubit: criminalul a atacat-o…
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme...
Imagini tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani de muncă în Europa. Ce își pune în bagaje
Gandul.ro
Imagini tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani de...
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Prima actriță AI zguduie Hollywoodul și provoacă indignare printre staruri: „Plecați dracu! Sper ca toți actorii să își dea demisia”
Adevarul
Prima actriță AI zguduie Hollywoodul și provoacă indignare printre staruri: „Plecați dracu! Sper...
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A fost identificată sursa bacteriei care a ucis șapte copii
Digi24
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A...
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Parteneri
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul...
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat! Ajunsesem aproape la suta de kilograme…”
Click.ro
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă!...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut...
Pete Hegseth declară război „generalilor grași” și anunță noi standarde: „Dacă femeile pot face față, excelent. Dacă nu, asta e”
Digi 24
Pete Hegseth declară război „generalilor grași” și anunță noi standarde: „Dacă femeile pot face față,...
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care funcționează instanțele de judecată
Digi24
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care funcționează...
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei....
Ce avere avea Ioana Popescu. Jurnalista ar fi moștenit proprietăți de sute de mii de euro: „Are avocat cu toate documentele”
kanald.ro
Ce avere avea Ioana Popescu. Jurnalista ar fi moștenit proprietăți de sute de mii de...
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a...
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
kfetele.ro
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
Bolojan vrea să dea afară 167.000 de bugetari, dar PSD se opune. Reacţia lui Grindeanu
observatornews.ro
Bolojan vrea să dea afară 167.000 de bugetari, dar PSD se opune. Reacţia lui Grindeanu
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
go4it.ro
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat DUR
Viva.ro
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp....
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
Fanatik.ro
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul...
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume trece prin clipe grele. Anunțul făcut: ”Voi continua să lupt”
Fanatik.ro
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume trece...
O mare actriță s-a stins. A fost o legendă a cinematografiei, teatrului și televiziunii. Rolurile sale au fost emblematice
Capital.ro
O mare actriță s-a stins. A fost o legendă a cinematografiei, teatrului și televiziunii. Rolurile...
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă cardurile
Romania TV
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă...
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Go4Games
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Șeful Antifraudă: Vinzi bunuri personale pe platforme online? Intri în atenţia ANAF! Ce sumă nu ai voie să depăşeşti
Capital.ro
Șeful Antifraudă: Vinzi bunuri personale pe platforme online? Intri în atenţia ANAF! Ce sumă nu...
Vedetismului Andei Adam, sursă de profit pentru o companie de șervețele
evz.ro
Vedetismului Andei Adam, sursă de profit pentru o companie de șervețele
Bănuindu-și badanta tinerică de „rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în casă. Ce făcea femeia în sufragerie, crezând că nimeni n-o vede
Gandul.ro
Bănuindu-și badanta tinerică de „rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în...
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
as.ro
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să...
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea...
Făcea asta chiar în fața copiilor! Alina Sorescu, noi declarații despre calvarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu:
radioimpuls.ro
Făcea asta chiar în fața copiilor! Alina Sorescu, noi declarații despre calvarul trăit în căsnicia...
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat sentimentele
Fanatik.ro
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat...
Cum cresc salariile șefilor unei companii de stat în plină criză bugetară. Fosta consilieră a lui Grindeanu, printre cei șapte directori plătiți regește
Fanatik.ro
Cum cresc salariile șefilor unei companii de stat în plină criză bugetară. Fosta consilieră a...
Știrile zilei, 25 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 25 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
NU E BANC! Câți lei a plătit Florin pe o felie de pizza în Aeroportul Otopeni: ”Merge și cu credit ...
NU E BANC! Câți lei a plătit Florin pe o felie de pizza în Aeroportul Otopeni: ”Merge și cu credit ipotecar?”
TRAGEDIE în Neamț! O tânără de 20 de ani, înjunghiată mortal de fostul ei iubit: criminalul a ...
TRAGEDIE în Neamț! O tânără de 20 de ani, înjunghiată mortal de fostul ei iubit: criminalul a atacat-o și pe mama victimei
Această tânără de 24 de ani a aflat că are cancer în stadiul 3. Simptomul BANAL pe care l-a ignorat ...
Această tânără de 24 de ani a aflat că are cancer în stadiul 3. Simptomul BANAL pe care l-a ignorat complet: ”Am crezut că e de la stres”
O româncă a fost invitată la ziua de naștere a lui Jason Derulo. Imagini spectaculoase de la petrecerea ...
O româncă a fost invitată la ziua de naștere a lui Jason Derulo. Imagini spectaculoase de la petrecerea fastuoasă a artistului internațional
Doliu în lumea fotbalului! Raul, un jucător de 19 ani, s-a prăbușit pe teren după ce un adversar ...
Doliu în lumea fotbalului! Raul, un jucător de 19 ani, s-a prăbușit pe teren după ce un adversar l-a lovit în zona capului
Dana Roba, înșelată de iubit! Make-up artistul a făcut PUBLICE dovezile: ”Un nenorocit!”
Dana Roba, înșelată de iubit! Make-up artistul a făcut PUBLICE dovezile: ”Un nenorocit!”
Vezi toate știrile
×