Cu ce se dreg românii după mesele de Paște. Plătesc și 60 de lei pentru acest aliment

După zilele încărcate ale sărbătorilor pascale, în care mesele tradiționale au inclus preparate consistente precum drob, friptură de miel, ouă roșii și cozonac, tot mai mulți români își schimbă complet preferințele culinare în a doua zi de Paște. Trecerea se face brusc de la meniurile grele și bogate în grăsimi la preparate considerate mai ușoare, cu influențe internaționale, menite să ajute organismul să își revină după excesul alimentar.

În mai multe orașe din țară, inclusiv în Iași, restaurantele au observat o orientare clară a clienților către mâncăruri diferite de cele tradiționale. În locul sarmalelor și fripturilor, oamenii aleg preparate inspirate din bucătării asiatice sau mediteraneene, precum sushi, supe thailandeze sau combinații moderne în care fructele sunt integrate în feluri principale, alături de orez și carne de pui. Aceste opțiuni sunt percepute ca fiind mai ușor de digerat și mai potrivite pentru perioada imediat următoare festinului pascal.

Cu ce se dreg românii după mesele de Paște

Fenomenul nu este limitat doar la zonele urbane din interiorul țării. Și pe litoral, în ciuda vremii care nu a permis activități de plajă sau baie în mare, turiștii au continuat să iasă din hoteluri și să petreacă timp pe faleze sau în restaurante. Chiar dacă nu a fost o zi potrivită pentru stat la soare sau pentru activități estivale, plimbările pe malul mării au rămas o alegere populară, oferind o alternativă relaxantă după mesele consistente de sărbători.

În restaurantele de pe litoral, meniul a suferit și el o transformare temporară. Preparatele grele au fost înlocuite de opțiuni pe bază de pește și fructe de mare, considerate mai prietenoase cu digestia. Clienții au optat frecvent pentru scoici preparate în sosuri aromate, hamsii sau alte specialități marine. Aceste feluri de mâncare sunt promovate ca fiind mai ușoare, dar în același timp sățioase și potrivite pentru o tranziție alimentară după perioada de excese culinare.

În zona gastronomică, unele preparate au atras atenția prin modul de preparare și prin combinațiile neobișnuite de ingrediente. Scoicile, de exemplu, sunt gătite printr-un proces în care legumele sunt călite împreună cu vin și condimente, după care sunt adăugate fructele de mare, lăsate să se deschidă în abur. Rezultatul este completat cu sosuri aromatizate, usturoi și condimente ușor picante, creând un preparat intens, dar mai ușor decât carnea roșie consumată în zilele precedente.

CITEȘTE ȘI: A murit Iisus Hristos cu adevărat sau doar a leșinat în timpul crucificării? Află teoria incredibilă a teologilor raționaliști și cât de reală este

Robert Powell, actorul care l-a interpretat pe Mântuitor, la un pas de moarte în timpul filmărilor pentru „Iisus din Nazareth”. Ce s-a întâmplat pe cruce