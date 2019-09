Cu ce se ocupă Alice Badea, noua iubită a lui What’s Up! Care e legătura între ea și fosta soție, Simina

What’s Up, pe numele din buletin Marius Ivancea, și-a asumat noua poveste de dragoste pe care o trăiește după divorțul de Simina la nicio lună de când a făcut anunțul separării. Recent, s-a aflat cu ce se ocupă Alice Badea, noua iubită a cântărețului, dar și legătura dintre aceasta și fosta soție, Simina Costea.

Citește și: După divorț, What’s Up și-a scris suferința în versurile unei piese care te cutremură. Ce a mărturisit cântărețul

Cu ce se ocupă Alice Badea, noua iubită a lui What’s Up

Alice Badea și What’s Up trăiesc o frumoasă poveste de iubire care a început în urmă cu o lună, potrivit mărturisirilor făcute de artist. În vârstă de 33 de ani, blondina este profesoară de muzică şi co-fondator a două şcoli private de muzică din Bucureşti, relatează click.ro. Noua iubită a cântărețului are un corp de zeiță și este îndrăgostită de vioară. Mai mult, ea s-a cunoscut cu What’s Up datorită Siminei Costea, care a adus-o în echipă.

“Alice este violonistă şi a venit în echipă în locul unui alt instrumentist. Practic, Simina şi-a adus duşmanul în viaţă, fără să ştie ce va urma. Acum, cei doi merg împreună în concerte, cu aceleaşi maşini, sunt împreună peste tot. Încă n-au început să se afişeze pe la petreceri, dar este posibil să se întâmple şi asta, în curând”, au declarat apropiați de-ai artistului, potrivit sursei citată mai sus.

Alice Badea a colaborat cu cei mai mari artişti din România, printre ei numărându-se Antonia, Alina Eremia, Smiley, Paula Seling, Skizzo Skills, Deepside Deeyays şi JO. Dar ea s-a intersectat, pe plan muzical, şi cu What’s Up. Apropiaţii cântăreţului susţin că cea care a adus-o în echipă este chiar Simina, fosta soţie a cântăreţului:

Simina Costea a slăbit 20 de kilograme și are planuri mari

Simina Costea nu a fost doar soția lui What’s Up, ci și managerul acestuia și, conform dezvăluirilor făcute de una dintre prietenele sale, aceasta începe să se vindece după divorț. “Simina are multe prietene cu care iese împreună. Arată foarte bine, de când a reuşit să slăbească 20 de kilograme. Şi pe plan profesional stă bine, are numeroase proiecte şi pe viitor, se va ocupa şi de alte vedete”, a mărturisit una dintre prietenele ei.