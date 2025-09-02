Cu ce se ocupă Olivia Steer în 2025, de fapt. Motivul pentru care a renunțat la aparițiile TV

Olivia Steer rămâne o figură prezentă în mediul online, chiar dacă s-a retras de ani buni din televiziune. Cunoscută inițial pentru aparițiile sale pe posturile Pro TV și Acasă TV, ea și-a schimbat treptat direcția profesională, renunțând la cariera din mass-media pentru a se concentra pe promovarea unui stil de viață alternativ.

Andi Moisescu și Olivia Steer au decis să își spună adio după două decenii de iubire, în care au părut unul dintre cele mai sudate cupluri din lumea mondenă. Cei doi au împreună doi băieți adolescenți, unul de 16 ani și celălalt de 18 ani, iar pe tot parcursul mariajului lor au ales discreția în locul expunerii publice.

Cu ce se ocupă acum Olivia Steer

Născută la Oradea, cu o formare universitară în domeniul juridic, Olivia Steer și-a început parcursul profesional în jurnalism scris, încă din perioada liceului, colaborând cu publicații locale și naționale. Ulterior, a trecut în televiziune, unde a devenit una dintre fețele cunoscute ale știrilor și, mai târziu, ale programelor de divertisment. Totuși, expunerea din spațiul media a fost înlocuită treptat de o altă formă de vizibilitate: cea din mediul digital.

„Mi-am pierdut jobul și nu m-a mai angajat nimeni. M-am obișnuit să fiu huiduită, linșată, bârfită, amenințată, pentru vina de a avea opinii constituționale nepopulare și tupeul de a le exprima liber” , a spus Olivia Steer cu ceva timp în urmă.

După mai multe proiecte TV, Olivia Steer a ales să își concentreze atenția pe subiecte de sănătate, nutriție și stil de viață. În anii recenți, ea s-a remarcat printr-o susținere constantă a alimentației raw-vegane, pe care o promovează intens în rândul comunității sale online. Platformele de socializare au devenit spațiul principal unde aceasta își exprimă ideile și publică materiale despre diete bazate pe produse crude, rețete vegane și principii de viață pe care le consideră benefice pentru echilibrul fizic și emoțional.

În 2025, aceasta continuă să abordeze teme legate de sănătate preventivă, detoxifiere și nutriție, construindu-și un rol mai degrabă de influencer decât de jurnalist sau prezentator TV.

Dincolo de aspectele profesionale, Olivia Steer a optat pentru un ritm de viață discret, orientat spre familie și activități personale. Această alegere a contribuit la consolidarea unei imagini de persoană dedicată valorilor simple, în contrast cu expunerea intensă pe care o avea în perioada televiziunii.

