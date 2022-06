Cu cine şi-a petrecut Iulia Sălăgean ziua de naștere. Fosta iubită a lui Alex Bodi a avut parte de o surpriză neaşteptată

Iulia Sălăgean și-a serbat ziua de naștere în urmă cu câteva zile. Fosta iubită a lui Alex Bodi a povestit în cadrul unui interviu recent cu cine, dar mai ales de ce surprize neaşteptate a avut parte. Iată cum s-a distrat.

Iulia Sălăgean îi dedică tot timpul fiicei sale pe care o iubeşte enorm. Cele două au o relaţie specială, iar de ziua mamei sale, micuţa i-a fost alături toată ziua.

Cu cine şi-a petrecut Iulia Sălăgean ziua de naștere

Iulia Sălăgean a avut parte de o zi de naștere extrem de frumoasă. Blondina a povestit faptul că a fost la o mănăstire alături de niște prietene și fiica ei, iar seara a ieșit la restaurant.

Mai mult decât atât, prietenele blondinei i-au făcut o surpriză şi au aşteptat-o acasă cu baloane, tort şi cadouri. Momentul a impresionat-o plăcut pe tânăra mămică.

„De ziua mea am fost chiar la o mănăstire. Așa am petrecut și anul trecut, cu o prietenă care este născută în aceeași zi cu mine, după care am venit acasă și m-a așteptat o surpriză. Prietenele mele m-au așteptat în casă, cu baloane, tort și ieri am ieșit puțin. Nu am primit vreun mesaj emoționant de la o persoană anume. Cel mai emoționant moment a fost chiar la mănăstire când ne-a cântat toată biserica ‘’La mulți ani’’, preoții și toată lumea. Am avut puțin din toate și distracție, și surprize, și a fost așa liniștitor pentru suflet la mănăstire. Am avut din toate. Cea mică este mereu cu mine. A fost și la mănăstire și aseară în oraș. Am fost la un restaurant”, a declarat Iulia Sălăgean pentru Antena Stars.

Iulia Sălăgean și-a refăcut viața?

Fosta soție a lui Alex Bodi, are principii clare după care își ghidează viața. Nu crede în a doua șansă la fel de mult cât nu crede în bărbații care au amante. Tânăra nu se lasă păcălită de primul instinct, cât despre greșeli preferă să învețe de la cei din jur cum stau lucrurile.

„În ziua de azi bărbații vor să atingă cât mai multe insule. Eu n-am fost amantă, iar ca să ajungi să te îndrăgostești trebuie să permiți o anumită distanță spre tine. Eu n-am cum să mă îndrăgostesc din greșeală, eu am și ignorat o grămadă de mesaje primite de la bărbați.

În ceea ce mă privește pe mine, eu nu permit să se ajungă acolo, să ajung în situația să fiu amantă, să intru în astfel de situații sau căsnicii, dar am avut de-a face cu foarte multe persoane, prietene ca și soții, dar și ca iubite neoficiale, dar nu pentru că și-ar fi dorit ele, dar pentru că au fost păcălite.

Bărbații se folosesc de tot felul de scuze, motive, ca să obțină ceea ce vor, din orgolii, din ego… Ideea e că dacă își propun ceva sunt în stare să spună orice”, a spus Iulia Sălăgean la Antena Stars.