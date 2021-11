Mircea Badea cu discuțiile, iar Carmen Brumă cu copilul! Prezentatorul TV e „absorbit” de telefon chiar și-n timpul liber

Sunt împreună de 20 de ani și, chiar dacă nu sunt căsătoriți, Carmen Brumă și Mircea Badea au o familie frumoasă. Băiețelul lor în vârstă de șapte ani, dar și conexiunea dintre ei par să fie principalele ingrediente de care au nevoie să funcționeze bine împreună. Se și vede, de altfel! Indiferent că sunt surprinși la evenimente mondene sau în viața de zi cu zi, imaginile vorbesc de la sine. Știu să-și împartă sarcinile, astfel încât să nu existe discuții tensionate, iar toată lumea e fericită. Un astfel de moment au surprins, zilele trecute, și paparazzi CANCAN.RO.

La TV, în cadrul emsiunii pe care o prezintă, Mircea Badea este efervescent și mereu „în priză”. În viața de zi cu zi pare să nu fie prea mare diferență! Zilele trecute, paparazzii CANCAN.RO l-au surprins pe moderatorul de la Antena 3 în timp ce petrecea timp de calitate cu familia.

Mircea cu discuțiile, Carmen cu copilul!

Un prânz delicios, într-o locație din Nordul Capitalei, la „Ancora”, alături de câțiva prieteni pare să fi fost planul inițial!

Până la un punct, planul a fost respectat, însă, la final de întâlnire, Mircea Badea n-a putut să mai „fenteze” și a trebuit să poarte o convorbire telefonică. Preț de câteva minute, prezentatorul de la Antenă a gesticulat și a tot vorbit, timp în care Carmen Brumă a fost atentă la fiul lor. Vedeta a avut grijă ca micuțului să nu-i lipsească nimic, l-a ținut de mână, și, din când în când, a mai schimbat câteva vorbe cu prietenii alături de care s-au relaxat.

Mircea Badea, 47 de ani, și Carmen Brumă, 43 de ani, formează un cuplu de 20 de ani, însă nu se gândesc să „intre-n rând cu lumea”. Căsătoria nu e pentru ei! O recunosc, își asumă acest lucru și, mai important, le este bine așa. Fiul lor în vârstă de 7 ani le înfrumusețează viața și, potrivit lor, un eveniment de acest gen nu e chiar pe stilul lor.

(CITEȘTE ȘI: AM AFLAT CE STUDII ARE, DE FAPT, MIRCEA BADEA. CÂTE CLASE A ABSOLVIT ȘI CÂȚI LEI PRIMEȘTE SALARIU DE LA ANTENA 3)

Mircea Badea, dezvăluiri neaşteptate despre viaţa personală

Prezentatorul de la Antena 3 a recunoscut în emisiunea „Punctul de întâlnire” că nu are un stil de viaţă sănătos. Deşi partenera lui de viaţă promovează alimentația sănătoasă și sportul regulat, Mircea Badea a mărturisit că nu mai merge la sală de multă vreme.

În acelaşi timp, a explicat că doarme foarte puțin și nu are deloc grijă la ceea ce mănâncă.

„Despre mine se scriu niște inexactități totale. Mircea Badea eu sunt, care știți, are un stil de viață sănătos… Să mor eu, exact asta este, să mor eu dacă am un stil de viață sănătos. Mânca-ţi-aş, nu am un stil de viață sănătos. Un tip care se duce la sala de forță. Nu mă duc la sala de forță! Care mănâncă sănătos…

Nu mănânc sănătos. Nimic din toate astea nu sunt adevărate. Ei mă confundă pe mine, mă confundă în sensul stilului de viață. Îmi confundă mie stilul de viață cu cel al lui Carmen. Nu are nicio legătură, dar nici cea mai mică legătură stilul de viață al lui Carmen cu stilul meu de viață”, a declarat el, la Antena 3.

(VEZI ȘI: MIRCEA BADEA, ÎNCĂ O AVENTURĂ CU POLIȚIA. “AȚI CONSUMAT BĂUTURI ALCOOLICE?”)