Cuceritorul Dan Bittman e de neoprit și pe litoral! S-a băgat între doamne și… A ”pescuit-o” pe șatenă! Ce s-a întâmplat a doua zi

La 63 de ani, Dan Bittman a rămas același mare crai autohton. Vârsta nu-l împiedică să facă noi cuceriri în rândul frumuseților de pe plaiurile noastre mioritice. După ce a petrecut pe o plajă exclusivistă din Mamaia în compania câtorva doamne, solistul trupei Holograf a plecat însoțit de o tânără atrăgătoare. Șatena pare să-l fi dat gata, din moment ce, a doua zi, artistul a ieșit la o terasă tot în compania acesteia. Rămâne de văzut dacă pentru Dan Bittman a fost vorba doar de-o iubire de-o vară sau dacă nu cumva, la orizont, se conturează o relație de durată. CANCAN.RO vă prezintă imagini în exclusivitate.

Dan Bittman a ajuns la 63 de ani veșnicul burlac autohton cu mari lipici la femei. Nu a fost căsătorit niciodată, deși are trei băieți cu Liliana Ștefan. A avut o relație de aproape trei decenii cu mama copiilor săi. Dar nu a dus-o în fața altarului.

O vară fierbinte pentru Dan Bittman

Și cum artistul este un bărbat singur, și fără obligații, nimic nu-l împiedică să facă noi cuceriri. Aflat pe litoral, solistul trupei Holograf a demonstrat încă o dată că farmecul său rămâne de neoprit. După ce s-a bucurat pentru câteva ore de soare, muzică bună și conversații animate cu câteva doamne care i-au ținut companie, Dan Bittman nu a plecat singur. Artistul, echipat în ținută estivală, în șort și într-o cămașă albă, lejeră, s-a întors la mașina sa însoțit de o șatenă atrăgătoare. Semn că artistul are parte de-o vară cât se poate de fierbinte. Și la propriu și la figurat.

A doua zi, tot împreună

A doua zi, surprize, surprize. Dan Bittman a fost din nou zărit în compania tinerei. De data aceasta, la o terasă cochetă din Mamaia. Cei doi au petrecut timp împreună discutând și zâmbind complice. Și, indiferent dacă este vorba doar despre o iubire de-o vară sau despre începutul unei relații de durată, un lucru este cert. Bittman continuă să trăiască intens. Să se bucure de viață și să rămână în centrul atenției chiar și la 63 de ani.

De-a lungul timpului, Dan Bittman a fost considerat unul dintre cei mai carismatici artiști autohtoni. Pe lângă cariera sa bogată în hituri, artistul are și o listă lungă de femei frumoase și celebre, care l-au cucerit. Printre acestea se numără și Mihaela Rădulescu sau Tania Budi. De asemenea, acesta a povestit și despre una dintre marile sale iubiri, trăită în anii 80, cu o studentă de la Medicină din Cluj. Aceasta l-a inspirat, la vremea respectivă, și-n marile hituri pe care le-a produs.

