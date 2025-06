Dan Bittman, pregătit să predea ştafeta. A venit timpul schimbării pentru solistul de la Holograf: „Nu am nicio problemă, sunt pentru”

Dan Bittman este, pe lângă un simbol al muzicii românești și un cuceritor de profesie, și un tată devotat. Ba chiar fiul cel mic riscă să îi șterpelească celebrului său tată titlul de “crai”. O spune chiar artistul, într-un interviu în exclusivitate, pentru CANCAN.RO. Iar solistul trupei Holograf nu are nimic împotrivă, ba din contră, “decartează” din portofel, ori de câte ori e cazul, ca fiii lui să fie mulțumiți.

Dan Bittman continuă să investească timp, energie, dar și bani în viitorul băieţilor săi. Chiar dacă fiul cel mare este realizat, pe picioarele lui, tot mai apelează la tatăl său, din când în când. Iar artistul nu poate niciodată să spună “nu”. Bine, nu vorbim aici despre sume constante neapărat, ci despre câte o cheltuială mai consistentă, cum ar fi asigurarea mașinii, pe care Dan Bittman o acoperă bucuros pentru fiul său.

Apropo de mașină, solistul trupei Holograf se pregătește să mai spargă niște bani și pentru mezin, arunci când va lua carnetul și, bineînțeles, va trebui să conducă o mașină corespunzătoare.

Dan Bittman predă ștafeta de cuceritor: “Cel mic va rupe România în două”

Așchia cu siguranță nu sare departe de trunchi în cazul fiilor lui Dan Bittman. Cuceritorul familiei va deveni, se pare, mezinul, care își însoțește tatăl la toate petrecerile. Unde mai pui că artistul e larg la mână când vine vorba de copiii lui și investește în viitorul lor.

CANCAN.RO: E o plăcere și o onoare, de fiecare dată, să mă întâlnesc cu Dan Bittman. Ce faceți?

Dan Bittman: Am venit să mă vedeți, toată lumea a venit să fie văzută, am zis că o dată pe an e bine să ne vedem.

CANCAN.RO: Cred că și mai des.

Dan Bittman: Voi mă vedeți mai des, și vă mulțumesc că mă urmăriți peste tot, în felul acesta mă corectez și eu mai mult.

CANCAN.RO: Ce e de corectat la domnul Bittman?

Dan Bittman: Kilograme, câteodată, atitudine, dar nu am nicio problemă, sunt pentru, sunt pro.

CANCAN.RO: Ați avut emoții, băiatul cel mic e cu examenele, nu?

Dan Bittman: Până acum a făcut bine, am încredere în el, și la școală a terminat cu 9,69, a luat premiul 2. Eu nu am luat niciodată niciun premiu, am încredere că o să mă scoată el.

CANCAN.RO: V-ați consultat în privința subiectelor?

Dan Bittman: El știe tot, nu am cu ce să îl încui, sunt mândru de el, și de ceilalți, pentru că ceilalți au trecut prin nebunia asta și chiar sunt ok. Gata, acum sunt toți mari, nu mai e “tata, dă-mi, tata, fă-mi”.

CANCAN.RO: Dar îi mai ajutăm, acolo, nu? Nu îi lăsăm așa.

Dan Bittman: Da, tata e acolo tot timpul, niciodată nu dispare.

CANCAN.RO: Și din punct de vedere financiar îi ajutați?

Dan Bittman: Da, cât pot. Cel mare nu mai are nevoie, din când în când mă mai sună, când mai are de plătit o asigurare la mașină, să îl ajut. Dar sunt mici amănunte.

CANCAN.RO: Dar probleme au avut vreodată cu mașina, cel mare sau cel mijlociu?

Dan Bittman: Nu, niciodată. Ba chiar zilele trecute m-a luat cel mijlociu, a condus el mașina și chiar conduce foarte bine, și cel mare. Urmează și cel mic să își ia permisul.

CANCAN.RO: Și îi veți lua și lui mașină?

Dan Bittman: Da, cu drag, cu plăcere.

CANCAN.RO: Care este principiul de viață după care i-ați ghidat pe copii?

Dan Bittman: Să fie ei înșiși. Să nu trăiască viața altuia.

CANCAN.RO: Au și un stil de viață mai sănătos? Se duc în zona asta, de sport?

Dan Bittman: Da, cel mare face wake board, de aceea am făcut și parcul acela de distracții, dar acum vin mai rar. Cel mijlociu a făcut 9 ani de fotbal, iar cel mic face volei. Mă bucur că face sport.

CANCAN.RO: O să vă întreacă în cuceriri.

Dan Bittman: Da, blond cu ochii albaștri, șaten deschis, așa, e Chris Hemsworth, dacă îi crește barba, a rupt România în două.

CANCAN.RO: Suntem convinși de asta. Ce faci tu, cum ești?

Dan Bittman: Abia am venit de la mare și trebuie să mă duc înapoi, pentru că mi-a zis cel mic: “tata, termin examenele, du-mă la mare, că nu mai pot”. Sunt bine, mă sună impresarul, când am de treabă, merg cu Holograf, singur.

CANCAN.RO: Plecați la mare trei bărbați, burlaci așa, faceți petreceri?

Dan Bittman: Mergem la petreceri.

CANCAN.RO: Deci a ajuns cel mic cot la cot cu tati la distracție.

Dan Bittman: Da, dar el e mult mai temperat, e și vârsta. Nici eu, până la 28 de ani n-am băut nicio bere.

CANCAN.RO: În rest, sunteți bine, nu? Din punct de vedere emoțional?

Dan Bittman: Foarte bine. Vă rog, urmăriți-mă, pe străzi, să vedeți ce mi se întâmplă. Nu, sunt foarte bine.

