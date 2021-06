Cucu de la Survivor o face praf pe Elena Marin: „S-a victimizat aiurea”

Plecarea Elenei Marin din timpul consiliului de Survivor pe fondul problemelor de sănătate a stârnit controverse. Cucu, fostul ei coleg de echipă spune că nu înțelege de ce dansatoarei îi place să exagereze anumite situații.

Cucu a mărturisit, pe Instagram, că nu înțelege de ce Elena Marin recurge la genul acesta de joculețe, referindu-se la faptul că Faimoasa se „victimizează”.

Cu toate acestea, fostul concurent de la Survivor România o înțelege pe Elena că este mult timp în competiție și că sunt momente în care pur și simplu nu mai poate face față.

„Mi se pare că a exagerat puțin, mi se pare că treaba cu sângele din nas și toate cele.. A fost puțin exagerată și s-a victimizat aiurea pentru că mie mi se pare că e o fată foarte mișto, care aduce puncte echipei, doar că uneori se folosește de anumite lucruri din astea de empatie a publicului, care depășesc puțin limita.

Am înțeles treaba că e de atâtea luni, știu că e de atâtea luni și empatizez mult cu oamenii care sunt acolo de atâtea luni. Toată treaba de aseară, de la consiliu, a fost puțin exagerată”, a declarat Cucu, pe contul său de Instagram.

Raluca Dumitru a părăsit competiția

Raluca Dumitru a fost eliminată din competiția Survivor România 2021, în urma nominalizării făcute de Elena Marin, favorita publicului de săptămâna trecută.

Faimoasa este recunoscătoare pentru experiența dobândită și spune că a învățat multe lucruri de când se află în Dominicană.

„Nu știu ce să zic. Mă bucur că am făcut parte din această experiență. Este o experiență de neuitat în care am învățat foarte multe și sper să rămânem așa și acasă.

Să nu ne schimbăm că trec două luni și apoi revenim la noi cum eram înainte. Am venit într-un moment în care nu eram mulțumită, nu știam ce pe care drum s-o iau și acum tind să cred că sunt norocoasă cu ce am acasă.

Mă consider o persoană norocoasă”, a spus Raluca Dumitru, înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.

