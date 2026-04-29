Cui îi va lăsa Ion Țiriac întreaga avere. Omul de afaceri iese la pensie: ”Să vedem cum fac treaba asta”

De: Andreea Stăncescu 29/04/2026 | 19:45
Cui îi va lăsa Ion Țiriac întreaga avere. Omul de afaceri iese la pensie: ”Să vedem cum fac treaba asta”
Ce se întâmplă cu afaceile lui Ion Țiriac

Ajuns la vârsta de 87 de ani, Ion Țiriac se pregătește să se retragă din activitate, după o carieră impresionantă atât în sport, cât și în afaceri. Omul de afaceri deține un imperiu evaluat la miliarde de dolari și a decis deja cine îi va prelua responsabilitățile.

După decenii în care a fost implicat activ în dezvoltarea propriilor companii, Țiriac a ajuns la concluzia că este momentul să facă un pas în spate. Acesta a anunțat că intenționează să se pensioneze în viitorul apropiat, dorindu-și să reducă ritmul intens de lucru care l-a caracterizat până acum. În locul său, conducerea afacerilor va fi preluată de Alexandru Țiriac, cel care s-a implicat deja în gestionarea business-urilor familiei.

„Mă pregătesc să ies la pensie. Mai am două sau trei săptămâni, am făcut 87 de ani, se pare că-mi dă drumul. Deci, în general, bine, nu fac nimic altceva decât voiajez tot timpul cum am voiajat în ultimii 75 de ani, cu mai multe probleme decât le aveam înainte (…) Nu mai lucrez 28 de ore, trebuie să lucrez numai 24 pe zi. Să vedem cum fac treaba asta.”, a spus Ion Țiriac.

Ce avere are Ion Țiriac

Averea fostului sportiv este estimată la peste două miliarde de dolari, fiind rezultatul unor investiții inspirate și al unei viziuni antreprenoriale dezvoltate după retragerea din tenis. Deși a cunoscut succesul și pe teren, inclusiv prin câștigarea titlului de dublu la Roland Garros alături de Ilie Năstase, adevărata ascensiune financiară a venit ulterior.

După încheierea carierei sportive, Ion Țiriac a devenit antrenor și manager pentru jucători de top precum Boris Becker sau Marat Safin, iar apoi s-a orientat către mediul de afaceri. A pus bazele Grupului Țiriac, cu investiții în domenii precum imobiliare, auto și servicii financiare, și a fondat prima bancă privată din România după căderea comunismului.

În 2007, a devenit oficial primul miliardar român inclus în clasamentele internaționale de profil. Astăzi, la 87 de ani, alege să lase în urmă agitația zilnică a business-ului și să se concentreze pe un stil de viață mai relaxat, după o viață dedicată performanței.

