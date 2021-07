Culiță Sterp a trecut prin mari greutăți, la Survivor, timp de aproape jumătate de an, cât a trăit în Republica Dominicană, unde a luptat, cu adevărat, pentru supraviețuire, în cadrul emisiunii-concurs de la Kanal D.

În aproape 6 luni, Culiță Sterp a slăbit în jur de 20 de kilograme. A făcut “foamea”, dar a și depus mult efort la probele fizice. Atunci când câștiga o probă, primea de mâncare, însă au fost zile în care a mâncat doar nucă de cocos sau orez.

Au existat, așadar, de-a lungul concursului, și zile în care cântărețul și colegii săi din echipa Faimoșilor au fost nevoiți să stea flămânzi. Unii dintre concurenți se plângeau chiar că nu pot dormi de foame și nici nu mai au putere să lupte la probe.

Culiță Sterp a mâncat din gunoaie, la Survivor?!

Culiță Sterp le-ar fi mărturisit apropiaților săi, la întoarcerea acasă, că au fost zile în care ar fi mâncat resturile rămase de la turiștii aflați în zonă, chiar și cele aruncate la gunoi.

“Culiță a povestit că așa foame cum a făcut la Survivor nu a mai făcut vreodată. Ar fi mâncat orice. De foame nu poți dormi, nu te poți concentra, nu ai putere să joci, ai stare de nervozitate… au fost zile când a căutat prin gunoaie, în zonele în care mai erau turiști în vacanță și spunea că mânca resturi.

La un moment dat – s-a dat și pe post – a plecat din zona în care locuia cu colegii, cică să se plimbe, și oamenii din echipă l-au căutat ore în șir.

El a spus că a mers să se relaxeze, să-și pună în ordine gândurile, însă el se dusese de fapt să caute mâncare, în zone cu turiști. Ar fi fost pedepsit, la vremea respectivă, de echipa de la Survivor, pentru că ar fi depășit perimetrul în care trebuia să stea și producătorii și-ar fi făcut griji că nu l-ar fi găsit ore în șir.

Alți concurenți cică mai luau mâncarea celor din producție. Practic, dacă cineva își lăsa ceva de ronțăit la vedere, dispărea în preajma anumitor concurenți ”, susțin surse din anturajul lui Culiță Sterp.

Culiță Sterp: „Înghițeam doar ca să am ceva în stomac”

“N-am crezut că o să mănânc din gunoaie. La Survivor mi-am demonstrat abilitatea asta. La jocuri, când mergeam, mai era câte un tomberon pe dreapta, pe care nu-l observau (n.r – cei din echipa de producție) și mă uitam în el. Țin minte că am reușit de câteva ori și am luat ce rămânea pe acolo.

Am prins o dată o caserolă, mă uit în ea și avea orez cu linte sau chifteluțe. Nu mi-a păsat că mirosea, am băgat amândouă mâinile și dă-i. Înghițeam doar ca să am ceva în stomac. Doamne Dumnezeule!

Sunt niște lucruri pe care în viața reală nu le-ai fi făcut niciodată, să mergi să cauți, să mănânci din gunoaie”, a spus Culiță Sterp în vlogul său de pe Youtube.

