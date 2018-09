Culiță Sterp a răbufnit după ce a văzut imaginile cu Carmen de la Sălciua și presupusul ei amanat: ”Era mai bine dacă…”

Culiță Sterp a răbufnit după ce a văzut imaginile cu Carmen de la Sălciua și presupusul ei amant. Artistul a mărturisit că toată situația îl lasă rece.

La scurt timp de la oficializarea divorțului dintre Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua, în presă au apărut imagini cu artista și presupusul ei amant. Cosmin Isăilă a fost prieten bun cu Culiţă Sterp. Cei doi au interacţionat ultima oară acum aproximativ două luni, când Culiţă a cumpărat de la acesta o maşină. Potrivit celor spuse de Culiţă Sterp, se întâlneau des la petreceri şi evenimente. Culiţă nu a fost mirat de apariţia lui Carmen la petrecerea de ziua lui, adăugând că ei nu şi-au mai vorbit din cauza unor lucruri aflate între timp. (CITEȘTE ȘI: CARMEN DE LA SĂLCIUA A SPUS MOTIVUL RUPTURII DINTRE EA ȘI CULIȚĂ STERP, CU O ZI ÎNAINTE DE PRONUNȚAREA DIVORȚULUI: ”NU POT SĂ TREC PESTE…”)

„Dacă mi-aş da drumul la gură şi aş spune tot ce ştiu, lumea nu m-ar mai acuza pe mine. Eu pentru ce zic, am dovezi. Poate că timpul şi Dumnezeu vor arăta la un moment dat cine are dreptate. Era mai bine dacă era mai moderată, dar n-a vrut să mă asculte. Eu am respect faţă de ea şi nu o s-o jignesc. Nu vreau să mai dau alte explicaţii, lucrurile mă lasă rece.”, a spus Culiță Sterp în cadrul unei emisiuni TV.

Carmen de la Sălciua şi Culiță Sterp au divorțat oficial

Deşi au avut la dispoziţie un termen legal de 30 de zile pentru a se răzgândi în privinţa situaţiei, având posibilitatea să anuleze această despărţire, iată că celebrul cuplu s-a prezentat foarte ferm şi pe poziţii pentru a-şi încheia socotelile în faţa notarului. Nici familiile lor, nici măcar părinţii sau prietenii apropiaţi ai acestora, nu au putut să-i convingă să nu ia această decizie dureroasă. Aşa că, pe 20 septembrie, cea supranumită de presa noua Regina a Youtube-ului, şi cel care i-a fost partener de viaţă încă din anul 2007, au semnat actele de divort la un notar din Alba Iulia. (VEZI ȘI: CULIȚĂ STERP, MESAJ EMOȚIONANT PENTRU UNA DINTRE FEMEILE DIN VIAȚA LUI: ”TE IUBESC MULT!”)