Acasă » Știri » Cum a ajuns somnul un element cheie din industria de lux? De la măștile de ochi, la cele pentru buze sau chiar ceasurile de monitorizare

Cum a ajuns somnul un element cheie din industria de lux? De la măștile de ochi, la cele pentru buze sau chiar ceasurile de monitorizare

De: Andreea Stăncescu 04/11/2025 | 11:44
Cum a ajuns somnul un element cheie din industria de lux? De la măștile de ochi, la cele pentru buze sau chiar ceasurile de monitorizare
Sursa foto: Freepik

Somnul nu mai este doar o nevoie, ci un adevărat ritual de lux. În prezent, oamenii caută produse și dispozitive care să le transforme odihna într-o experiență completă de confort și sănătate. Se pune mult accent și pe produsele de îngrijire, astfel că s-au creat numeroase tratamente care își vor oferi o piele catifelată când te trezești. 

Somnul nu mai este doar o nevoie biologică, ci a devenit un ritual de lux și de îngrijire personală, existând o mulțime de opțiuni la care să apelezi. În prezent, piața oferă o gamă largă de dispozitive și produse menite să transforme somnul într-o experiență completă: de la măști pentru ochi care blochează lumina, la balsamuri și creme pentru buze, ceasuri inteligente care monitorizează calitatea somnului și până la pături și saltele de ultimă generație.

Această evoluție a transformat somnul într-un adevărat serviciu de lux. Oamenii investesc sume considerabile pentru a avea o rutină optimă de odihnă, iar brandurile care oferă produse menite să îmbunătățească calitatea somnului sunt percepute ca parteneri esențiali în starea de bine. În momentul în care consumatorii simt diferența, poate că dorm mai profund, se trezesc mai odihniți și se simt mai energici, ei vor dezvolta o asociere pozitivă puternică cu brandul respectiv.

Sursa foto: Freepik

Brandurile inteligente au înțeles că poziționarea produselor ca obiecte de lux, dar și ca necesități pentru sănătate, le crește atractivitatea. Exemplele includ suplimente pentru relaxare și produse de confort care transformă odihna într-o experiență plăcută și completă.

Doliu în Gașca Zurli! Mirela Retegan a făcut anunțul TRIST: „Avem un înger...”
Doliu în Gașca Zurli! Mirela Retegan a făcut anunțul TRIST: „Avem un înger...”
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut

Ceea ce odată era doar un moment de odihnă s-a transformat într-un ritual complet de wellness. Somnul bun nu mai este doar despre a te culca, ci despre cum te simți înainte, în timpul și după odihnă. Oamenii sunt dispuși să investească în produse care le oferă această experiență deosebită.

CITEȘTE ȘI: Noua ”religie” a generației Z dă toate brandurile peste cap! Ce își cumpără în 2025 consumatorii de TikTok

TABEL salarii | Cât costă un trai decent în România, în 2025, în funcție de județul în care locuiești

Tags:
Iți recomandăm
Black Friday 2025. Tot ce trebuie să știi și cum să te ferești de țepe
Știri
Black Friday 2025. Tot ce trebuie să știi și cum să te ferești de țepe
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul în prag: „S-a mers prea departe!”
Știri
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul în prag: „S-a mers…
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie îi face zile amare
Adevarul
Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie...
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos...
Parteneri
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care a cerut plăți lunare timp de 4 ani. Cum funcționa
Digi 24
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care...
Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj după ce copilotului, o femeie de 31 de ani, i s-a făcut rău
Digi24
Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj după...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL (campanie Black Deals)
go4it.ro
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL...
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Black Friday 2025. Tot ce trebuie să știi și cum să te ferești de țepe
Black Friday 2025. Tot ce trebuie să știi și cum să te ferești de țepe
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul ...
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul în prag: „S-a mers prea departe!”
Ultimele cuvinte ale muncitorului român mort în Italia! Ce a spus Octav Stroici înainte să fie scos ...
Ultimele cuvinte ale muncitorului român mort în Italia! Ce a spus Octav Stroici înainte să fie scos de sub dărâmături
A murit Dick Cheney, fostul vicepreședinte al Statelor Unite. S-a confruntat cu probleme de sănătate
A murit Dick Cheney, fostul vicepreședinte al Statelor Unite. S-a confruntat cu probleme de sănătate
Ramona Olaru, victima mamei unui fost iubit. Ce a putut să îi facă, doar pentru că nu îi plăcea ...
Ramona Olaru, victima mamei unui fost iubit. Ce a putut să îi facă, doar pentru că nu îi plăcea de ea: „Mi-a legat…”
Încă un oraș din România renunță la artificii de Revelion! Anunțul autorităților locale
Încă un oraș din România renunță la artificii de Revelion! Anunțul autorităților locale
Vezi toate știrile
×