Cum a arătat Luna în timpul eclipsei totale sau ‘Luna sângerie’. Primele imagini

Seara de 7 septembrie 2025 a adus pe cerul României unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale ultimilor ani: o eclipsă totală de Lună, cunoscută ca și „Luna Sângerie”. Evenimentul a transformat satelitul natural al Pământului într-un glob roșiatic intens, spre încântarea pasionaților de astronomie și a celor care au privit cerul liber.

Eclipsa a început la ora 19:23, odată cu intrarea Lunii în penumbră, iar faza de totalitate s-a desfășurat între 20:30 și 21:52, durând nu mai puțin de 82 de minute, una dintre cele mai lungi eclipse totale din ultimul deceniu. Fenomenul urmează să se încheie complet aproape de miezul nopții, în jurul orei 23:55. În România, cerul senin a oferit condiții excelente de vizibilitate, iar noi am surprins fotografii în exclusivitate care redau frumusețea rară a acestui moment.

Primele imagini din timpul eclipsei totale de Lună

Culoarea roșiatică a Lunii a fost produsă de refracția razelor solare prin atmosfera Pământului, care a filtrat lumina și a proiectat nuanțe calde asupra discului lunar. Eclipsa din 7 septembrie a fost vizibilă nu doar în Europa, ci și în Asia, Africa și Australia, oferind celor peste șapte miliarde de oameni șansa de a privi „Luna Sângerie”. Mai mult, satelitul se afla aproape de perigeu care este punctul cel mai apropiat de Pământ, ceea ce a făcut ca imaginea sa să pară ușor mărită pe cer.

Eclipsa totală de Lună a putut fi observată din mai multe regiuni ale lumii, oferind un spectacol de excepție pentru milioane de oameni. Fenomenul a fost vizibil integral în Europa, Asia, Africa și Australia, în timp ce alte regiuni au putut surprinde doar fazele parțiale.

CANCAN.RO a surprins imagini în exclusivitate cu Luna în timpul eclipsei, unde sunt surpinse în detaliu nuanțele spectaculoase ale satelitului natural.

