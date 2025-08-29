Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator. Șefii lui sunt mărinimoși!

Polițistul Andrei Jianu a fost recompensat pentru curajul și promptitudinea de care a dat dovadă, primind o majorare salarială, la fel ca toți cei care se evidențiază prin acțiuni remarcabile. Agentul l-a prins în fapt pe tânărul care l-a lovit și i-a adresat mai multe injurii unui livrator originar din Bangladesh.

Conform Mediafax, agentul de poliție va beneficia timp de șase luni de un salariu de merit, ceea ce înseamnă o suplimentare de 50% față de salariul său de bază.

Polițistul l-a prins pe tânărul care l-a lovit pe livratorul străin

Momentul pentru care Andrei Jianu a fost apreciat s-a petrecut pe 26 august. În acea seară, când se întorcea de la muncă, polițistul a fost martor la o scenă violentă. Un tânăr lovea cu pumnii și picioarele un livrator din Bangladesh, insultându-l și acuzându-l că este un „invadator”. În timp ce era agresat, victima le-a cerut trecătorilor să cheme poliția.

Atunci, Jianu a intervenit, somându-l pe agresor să rămână pe loc. Livratorul i s-a adresat în engleză, cerând ajutorul poliției, iar răspunsul ferm al polițistului a rămas memorabil: „I am the police”. Ulterior, agentul a reușit să-l imobilizeze pe agresor, fiind sprijinit imediat de colegii săi de la Secția 7. Imaginile surprinse s-au răspândit rapid în mediul online, stârnind numeroase reacții de susținere.

„L-am văzut cum îl lovea în plină figură cu pumnii și picioarele. Am intervenit pe loc. Când m-a văzut, a încercat să fugă, dar l-am urmărit și l-am prins. Colegii mei au venit imediat și l-au încătușat”. El a adăugat că victima era extrem de speriată, ceea ce l-a determinat să acționeze fără ezitare.

Agresorul a încercat ulterior să își ceară scuze și a solicitat să își vadă mama, însă aceste gesturi nu l-au absolvit de răspunderea legală. Tânărul a fost reținut, iar apoi instanța a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

