Cum a reacţionat Anda Adam după ce a aflat că fostul său iubit va prezenta ”Bravo, ai stil! Celebrities”

Victor Slav și-a făcut apariția la ”Bravo, ai stil! Celebrities” în calitate de prezentator al emisiunii. Din nefericire, Ilinca Vandici se confruntă cu probleme de sănătate, iar acesta o înlocuieşte. Concurentele au avut o reacţie neaşteptată atunci când au aflat vestea, la fel ca şi Anda Adam, fosta sa parteneră.

Concurentele au rămas surprinse atunci când l-au văzut pe prezentatorul de televiziune, în locul Ilincăi Vandici. Acestea au avut un dialog savuros cu juraţii emisiunii şi de asemenea, Anda Adam a răspuns provocărilor pe măsură.

Raluca Bădulescu: Le văd foarte animate..

Victor Slav: Trebuie să fiți foarte concentrate pe ceea ce faceți

Sensy: Să știi că ne-am cunoscut.

Victor Slav: Și acum ne întâlnim și-n această poziție..

Maurice Munteanu: Aaa, vă întâlniți și-n această poziție…

O concurentă strigă: Anda e cu ochii pe tine…

În acelaşi timp, Anda Adam a ţinut să lămurească situaţia pentru a nu lăsa loc de interpretări. Blondina trăieşte o frumoasă poveste de dragoste în prezent şi nu a dorit să intre în „jocul” colegelor sale: „Aveți voie să faceți orice!”.

CITEŞTE ŞI: BIANCA DRĂGUȘANU, NEMULȚUMITĂ DE VICTOR SLAV ÎN CALITATE DE TATĂ? „AR PUTEA S-O IA MAI DES PE SOFIA”

Ce spune Victor Slav despre rolul de prezentator al emisiunii

“Ilinca are nişte probleme de sănătate, dar o să vă povestească ea mai multe. Am emoţii, dar am emoţii întotdeauna când intru într-un platou. Mă simt în largul meu în acest loc. Fetele m-au primit foarte bine, e gălăgie mare, dar e ok. Sunt femei care îşi doresc afirmarea şi este destul de complicat, recunosc. Sunt imparţial, nu ţin cu cineva anume”, a spus Victor Slav la Teo Show.

Mai mult decât atât, Victor Slav a fost întrebat de Teo Trandafir cum a decurs întâlnirea lui cu fosta sa iubită… Anda Adam. Iar răspunsul fostului soț al Biancăi Drăgușanu n-a întârziat să apară: ”Ce reacţie să stârnească întâlnirea cu Anda Adam? Suntem adulţi, maturi, ne-am despărţit în urmă cu 9 ani. Ne salutăm, vorbim, suntem ok, nu avem probleme”, a spus Victor Slav.

Sursă foto: capturi YouTube