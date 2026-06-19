Cum a reușit Alberto Grasu să fenteze închisoarea după ce a devastat o pensiune. „Dosarul trapperilor” se încheie cu condamnări pe bandă rulantă, dar și cu o excepție controversată

A venit nota de plată pentru trapperul Alberto Grasu și gașca lui, acuzați că ar fi făcut prăpăd într-o pensiune din București, în urmă cu patru ani, în noaptea de Revelion. Totul ar fi pornit de la Alberto, care ar fi găsit pe internet anunțul de închiriere și și-ar fi adunat prietenii într-o vilă de lângă Palatul Parlamentului, unde distracția ar fi scăpat complet de sub control. Rezultatul: dezastru general! Toți cei implicați au fost condamnați în acest dosar, mai puțin trapperul.

Alberto Grasu ar fi fost cel care a pus la cale întâlnirea din vila închiriată în București, unde a organizat un Revelion alături de prieteni, mulți dintre ei activi pe rețelele sociale.

Inițial, totul a pornit ca o petrecere privată. Doar că, pe parcursul nopții, situația ar fi scăpat de sub control, iar la locație ar fi ajuns tot mai multe persoane.

După Revelion, vila ar fi fost lăsată într-o stare dezastruoasă! Proprietarul a făcut plângere la Poliție, unde a reclamat distrugeri serioase: camere de supraveghere smulse, mobilier rupt, obiecte sparte, inclusiv un perete, inclusiv un televizor aruncat pe geam.

În același context, ancheta a reținut și episoade de haos generalizat, cu intervenții haotice între participanți și pagube semnificative.

Alberto Grasu: „S-a exagerat totul”

La momentul respectiv, Alberto Grasu a negat public o parte dintre acuzații. A spus că nu a fost vorba despre o petrecere organizată cu taxe de intrare sau despre droguri, așa cum s-a speculat, și că totul a fost scos din context.

El a susținut că a fost vorba despre o situație scăpată de sub control, mai ales după ce la petrecere ar fi venit mult mai mulți oameni decât cei inițial invitați.

„Spun asta pentru cei ce mă cunosc ca artist / prieten / amic şi mă apreciază în vreun fel. Este o isterie naţională cum că eu, împreună cu prietenii mei, am fi distrus o vilă. Am fost acolo, m-am distrat acolo, recunosc, dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu învinovăţit eu sau prietenii mei pentru ceva ce noi nu am făcut”, a scris trapperul pe Instagram.

Proprietarul vilei a cerut inițial despăgubiri de aproximativ 30.000 de euro, susținând că imobilul a fost grav afectat și trebuie refăcut aproape complet, în vreme ce Alberto și gașca lui au fost cercetați și trimiși în judecată pentru distrugere.

Recent, instanța a decis condamnarea majorității celor implicați, cu pedepse cu suspendare și obligații în folosul comunității.

Dar în cazul lui Alberto Grasu, soluția este diferită: judecătorii au dispus încetarea procesului penal ca urmare a prescripției răspunderii penale, ceea ce înseamnă că a trecut prea mult timp de la presupusa faptă până la soluția din instanță, dar și pentru că i s-a reținut o încadrare juridică mai ușoară.

Instanța a stabilit ca toți inculpații să plătească daune materiale de 50.000 de euro. Chiar dacă Alberto Grasu nu a fost condamnat penal, el rămâne menționat în obligația civilă de plată, ceea ce înseamnă că partea financiară a cazului nu dispare odată cu încetarea procesului penal.

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