Cum a reușit o angajată să fure marfă în valoare de 130.000 de euro dintr-un magazin IKEA. Nimeni nu și-a dat seama ani la rând

De: Daniel Matei 26/04/2026 | 22:50
Un proces desfășurat în Freiburg scoate la iveală detalii despre o rețea organizată de furt care a vizat un magazin IKEA, unde mai mulți inculpați sunt acuzați că au sustras bunuri în valoare de aproximativ 130.000 de euro.

Potrivit publicației Welt, șapte persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 50 de ani, sunt judecate pentru furt organizat, iar cinci dintre acestea și-au recunoscut deja implicarea în schemă.

În centrul cazului se află o fostă casieră IKEA, considerată piesa-cheie a operațiunii. Procurorii susțin că aceasta ar fi facilitat furturile în mod sistematic, permițând complicilor să iasă din magazin cu produse neplătite.

Cum reușea gruparea să fure fără să fie prinsă din magazinul IKEA

Schema era relativ simplă, dar eficientă: angajata nu scana anumite articole la casa de marcat sau folosea bonuri de la alți clienți pentru a acoperi lipsurile. În acest mod, membrii grupării ar fi reușit să scoată din magazin mobilier și alte produse fără a achita contravaloarea acestora.

Faptele ar fi avut loc pe o perioadă de mai mulți ani, între 2019 și 2023, ceea ce explică valoarea totală ridicată a prejudiciului.

În unele cazuri, femeia ar fi păstrat chitanțe de la clienții plătitori și și-a instruit complicii să fure articolele listate pe acestea, apoi să le returneze prezentând chitanțele și să încaseze rambursările. Anchetatorii spun că inculpații ar fi păstrat majoritatea bunurilor furate sau le-ar fi revândut online unor cumpărători neavizați.

IKEA a refuzat să comenteze cazul. Un verdict este așteptat la următoarea audiere, care va avea loc luni. Potrivit unui purtător de cuvânt al instanței, majoritatea inculpaților riscă pedepse cu suspendare. Cu toate acestea, pedeapsa femeii în vârstă de 50 de ani nu mai este eligibilă pentru probațiune și ea riscă câțiva ani de închisoare cu executare, mai notează sursa citată.

