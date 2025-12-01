Cum a sărbătorit Alina, o româncă stabilită în Coreea de Sud, 1 Decembrie. Reacția locuitorilor s-a viralizat!

Astăzi, 1 decembrie, românii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Națională a României. Sărbătoare a fost și în Coreea de Sud, acolo unde o româncă a adus printre coreeni tradiția și preparatele românești. Femeia a organizat un eveniment pentru a-și sărbători țara natală, iar coreenii s-au îngrămădit să participe la sărbătoare.

Alina, o română ce este stabilită în Coreea de Sud, nu a lăsat Ziua Națională să treacă neobservată. Aceasta a sărbătorit ca acasă, iar coreenii i s-au alăturat. Este pentru al doilea an când, de 1 decembrie, femeia aduce atmosfera românească printre străini.

Ea a organizat un eveniment în care le-a prezent coreenilor tradițiile, obiceiurile, portul, dar și preparatele tradiționale.

„De 1 decembrie am simțit dorința de a face ceva special pentru comunitatea noastră, un eveniment dedicat atât românilor cât și coreenilor, dar și tuturor celorlalte naționalități care trăiesc aici și sunt mereu curioase să descopere lucruri noi. Am vrut să arăt cât de frumoasă este România, câtă tradiție și cât suflet se ascund în preparatele noastre și în felul nostru de a fi. Deja al doilea an în care sărbătorim 1 decembrie. De la an la an cu siguranță va fi tot mai bine. Când am anunțat evenimentul am primit sprijin din partea româncelor de aici, fie că erau studente sau în vacanță, sau pur și simplu dornice să fie parte din acest proiect. Fiecare m-a ajutat enorm, m-au sprijinit cu organizarea și împărțirea produselor și cu energia lor frumoasă, acest lucru a făcut ca întregul eveniment să prindă viață”, a spus românca pe TikTok.

„Mulți ne-au întrebat dacă pot comanda și ei în mod regulat”

Ei bine, evenimentul a fost un real succes. Românii din Coreea și-au amintit de atmosfera de acasă, iar coreenii s-au arătat cuceriți de preparatele tradiționale. Se pare că zacusca i-a dat pe spate, dar și sarmalele au avut loc de cinste.

„Reacțiile coreenilor au fost incredibile, au venit curioși, deschiși și extrem de entuziasmați să descopere gusturile noastre. Mulți au întrebat cum se face zacusca, cum se prepară sarmalele sau ce ingrediente folosim în deserturile noastre. Dulciurile au fost cu adevărat de succes, atât de apreciate încât mulți ne-au întrebat dacă pot comanda și ei în mod regulat. De asemenea, și alcoolul le-a plăcut foarte mult. Nu se așteptau să ardă atât de tare pe gât”, a mai spus românca.

Foto: TikTok