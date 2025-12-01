Acasă » Știri » Tradiții și obiceiuri de 1 Decembrie, despre care puțini români au auzit. Ce preparate sunt servite azi, de Ziua Națională

Tradiții și obiceiuri de 1 Decembrie, despre care puțini români au auzit. Ce preparate sunt servite azi, de Ziua Națională

De: Andreea Stăncescu 01/12/2025 | 11:04
Tradiții și obiceiuri de 1 Decembrie, despre care puțini români au auzit. Ce preparate sunt servite azi, de Ziua Națională
Sursa foto: Shutterstock

Astăzi, pe 1 decembrie, comemorăm 107 ani de la înfăptuirea Marii Uniri, momentul în care Adunarea Națională a Românilor convocată la Alba Iulia a proclamat unirea Transilvaniei cu România, alături de Banat, Crișana și Maramureș, care au devenit parte a Regatului Român.

Unirea din 1 decembrie 1918 rămâne un reper definitoriu pentru evoluția statului român, iar Ziua Națională este celebrată de comunitățile românești de pe întreg mapamondul. Această dată simbolizează sentimentul de apartenență, fiind însoțită de ritualuri și tradiții prin care românii își onorează trecutul și identitatea.

Tradiții și obiceiuri de 1 Decembrie

Datele referitoare la Ziua Națională nu au fost constant aceleași. România a sărbătorit oficial ziua națională în trei perioade distincte: între anii 1866 și 1947, aceasta era celebrată pe 10 mai; din 1948 până la sfârșitul regimului comunist, sărbătoarea se desfășura pe 23 august; iar din 1990, prima zi a iernii este considerată, în mod oficial, ziua de omagiu a României.

În fiecare an, marile orașe din România pun în scenă evenimente accesibile tuturor, incluzând parade militare, spectacole muzicale și inițiative culturale. Alba Iulia continuă să fie centrul acestor festivități, adunând atât pe cei din oraș, cât și turiști venind din afară. Ceremonia militară care are loc pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 este unul dintre cele mai anticipate momente.

Sărbătoarea este de asemenea un prilej de a savura preparate specifice, mesele fiind pline cu mâncăruri tradiționale, inclusiv fasolea cu carne afumată, micii, țuica fiartă și vinul roșu. Cei mici îmbracă costume populare, în timp ce instituțiile de învățământ organizează festivități și programe artistice în cadrul cărora se cântă imnul național. Tricolorul României este expus atât în instituțiile publice, cât și în locuințele cetățenilor.

Clerul îi cheamă pe enoriași să sărbătorească această zi și prin intermediul rugăciunii. În lăcașurile de cult și în mănăstiri se desfășoară ceremonia „Te Deum”, dedicată celor care au avut un rol important în realizarea unirii din 1918.

Ce preparate se servesc pe 1 decembrie

Ziua Națională se marchează prin evenimente solemne, plasarea de coroane la statui, dansuri folclorice, melodii tradiționale și parade militare. În anumite regiuni, se menține tradiția tragerii cu pușca sau a defilării pe cai. Oaspeților li se servesc mâncăruri tradiționale, cum ar fi sarmale, fasole cu carne de porc, băuturi locale precum palincă sau țuică fiartă.

Militarii implicați în misiuni internaționale marchează și ei această zi, desfășurând ceremonii deosebite alături de colegii lor. Pe vasele marinei armate se arborează steagul și Marele Pavoaz, conform obiceiului.

Sursa foto: Shutterstock

Prima celebrare a Zilei Naționale de 1 decembrie a avut loc în anul 1990, tot în Alba Iulia, dar evenimentul a avut loc în mijlocul unor mari tensiuni politice. Discursul lui Corneliu Coposu, liderul opoziției, a fost constant întrerupt de zgomote de dezaprobat, o reacție pe care atunci premierul Petre Roman a urmărit-o cu o aparentă satisfacție. Această atitudine l-a determinat pe președintele Ion Iliescu să facă un gest subtil pentru a-l îndemna să se oprească, un moment surprins de camerele de filmat și intens discutat în mass-media acelei perioade.

