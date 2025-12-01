Acasă » Știri » Cum a apărut Viorica, o moldoveancă din Chișinău, la parada de 1 Decembrie? Toate privirile s-au întors către ea

01/12/2025
Apariţia Vioricăi Oborceanu la parada de 1 Decembrie. Foto: Instagram
La parada de 1 Decembrie, Viorica Oboroceanu a atras atenția prin eleganță și rafinament. Aceasta fost îmbrăcată într-o ținută atent aleasă, gestul său de a evidenția tricolorul românesc a devenind o declarație de mândrie națională.

Momentul nu a fost doar unul estetic, ci o celebrare a identității românești și a valorilor pe care le promovează, un mesaj de respect și recunoaștere pentru țara pe care o reprezintă.

Cum a apărut Viorica la parada de 1 Decembrie

Originară din Chișinău, Viorica Oboroceanu este fondatoarea DocsConsult Group, o companie cu o structură diversificată, ce reunește servicii de contabilitate, consultanță fiscală, traduceri și asistență juridică pentru obținerea cetățeniei române.

Printr-o viziune clară și o abordare centrată pe nevoile oamenilor, ea a reușit să dezvolte un business care oferă transparență, eficiență și încredere în fața proceselor administrative și legale.

Profesionalismul și empatia au transformat DocsConsult Group într-un partener de încredere pentru clienți din diferite colțuri ale lumii, demonstrând că seriozitatea și pasiunea pot construi legături durabile între oameni și oportunități.

Toate privirile s-au întors către ea

Moldoveanca a captat toate privirile prin modul în care a reușit să îmbine eleganța cu mesajul de unitate și respect față de România. Alegerea atentă a vestimentației și gestul de a pune în valoare tricolorul reflectă aceeași atenție la detalii pe care Viorica Oboroceanu o aplică în activitatea profesională.

Fiecare proiect și fiecare client sunt tratate cu atenție și seriozitate, iar procedurile complicate sunt transformate în soluții clare și sigure. Astfel, apariția sa de 1 Decembrie nu a fost doar un moment festiv, ci o declarație publică despre identitate, valori și respect față de România.

Prin gestul său, Viorica Oboroceanu a reușit să aducă în prim-plan nu doar imaginea unei femei de afaceri de succes, ci și simbolul unei legături profunde cu țara de origine.

