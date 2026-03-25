Cum ar fi căzut băiețelul de 5 ani de la etajul 9 al blocului din nordul Capitalei. Cine l-ar fi împins, de fapt

De: Andreea Stăncescu 25/03/2026 | 14:13
Ce s-a întâmplat cu băiețelul de 5 ani, de fapt

Apar informații noi în cazul copilului de 5 ani care a murit după ce a căzut de la etajul unui bloc din nordul Capitalei. Deși inițial incidentul a fost considerat un posibil accident, ancheta a luat o turnură dramatică, iar suspiciunile se îndreaptă acum către mama copilului.

Potrivit martorilor din imobil, femeia ar fi avut probleme psihice cunoscute și ar mai fi manifestat comportamente periculoase în trecut. Vecinii susțin că tragedia de duminică după-amiază nu ar fi fost întâmplătoare, existând indicii că băiețelul ar fi fost aruncat pe geam.

Mai mult, aceștia povestesc că, imediat după incident, mama nu părea afectată de cele întâmplate, comportamentul ei fiind descris ca fiind detașat și neobișnuit.

Mama copilului este anchetată

Oamenii care locuiesc în bloc spun că nu ar fi fost primul episod de acest fel. Cu doar câteva zile înainte, femeia ar fi fost văzută pe balcon împreună cu copilul, într-o situație care i-a alarmat pe vecini, existând suspiciuni că ar fi încercat atunci să îi facă rău.

La scurt timp după acel moment, aceasta ar fi publicat pe rețelele de socializare un mesaj tulburător, în care făcea referire la moartea copilului și la propria sa mamă, decedată recent. Apropiatii familiei susțin că, după pierderea suferită în urmă cu aproximativ o lună și jumătate, starea femeii s-ar fi degradat vizibil.

În zonă, conflictele nu erau o noutate, iar poliția ar fi intervenit de mai multe ori la adresa respectivă. De asemenea, există informații că femeia obișnuia să se izoleze în locuință împreună cu copilul.

În prezent, aceasta este internată la Spitalul de Psihiatrie Obregia și nu a putut fi audiată, fiind în stare de șoc. Anchetatorii continuă cercetările și iau în calcul atât varianta unui accident, cât și pe cea a unei fapte intenționate. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor.

